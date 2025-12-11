SPAR Slovenija s 50.000 evri podpira junake prihodnosti

Gasilstvo v Sloveniji temelji na več kot 150-letni tradiciji prostovoljstva, ki je globoko zasidrano v srcih ljudi in skupnosti. V številnih slovenskih krajih so prav gasilci tisti, ki prvi priskočijo na pomoč – ob požaru, poplavi, prometni nesreči ali celo pri vsakodnevnih nalogah, kot je reševanje živali in pomoč starejšim.

A tudi najbolj trdna tradicija potrebuje svež veter. Potrebne so nove sile, nove ideje in predvsem mladi obrazi, ki bodo pripravljeni nadaljevati to plemenito poslanstvo zaščite in reševanja. Zato je ključno, da mladim že zgodaj približamo pomen solidarnosti, ekipnega duha in skrbi za druge.

FOTO: SPAR Slovenija

Če želimo, da gasilstvo tudi v prihodnje ostane močan steber varnosti in zaupanja, moramo že danes vlagati v prihodnje generacije. V otroke in mladostnike, ki bodo nekoč prevzeli štafetno palico. Tega se zavedajo tudi v podjetju SPAR Slovenija, kjer so letos že tretjič zapored namenili 50.000 evrov Gasilski zvezi Slovenije (GZS) za razvoj in podporo mladim gasilcem.

Vizija, ki potuje skozi generacije

Mladim se dandanes ponuja mnogo poti in možnosti. Da bo gasilstvo ostalo ena izmed njih, morajo organizacije razvijati sodobne, zanimive in motivacijske programe. S tem namenom bo Gasilska zveza Slovenije del letošnje donacije usmerila v razpis »Junaki prihodnosti«, ki ga bodo objavili v začetku januarja 2026.

FOTO: SPAR Slovenija

Namen razpisa je predvsem najti in podpreti ideje, ki bodo mladim približale gasilstvo kot življenjsko odločitev, skozi izobraževanja, taborjenja, tekmovanja in inovativne pristope k vključevanju mladih.

»Mladina je naša največja priložnost in naša največja odgovornost. Če želimo, da bo gasilstvo tudi v prihodnje ostalo steber varnosti v Sloveniji, moramo mladim ponuditi zanimive, kakovostne in sodobne programe. S Sparom nas druži skupna vizija – ustvarjati možnosti, da bodo mladi rasli v predane in usposobljene gasilce,« je ob prejemu donacije povedal Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zveze Slovenije.

FOTO: SPAR Slovenija

Skupaj z mladimi in za mlade

Podporo projektu je komentirala tudi Lea Cimperman Acman, vodja odnosov z javnostmi pri SPAR Slovenija: »V podjetju SPAR Slovenija verjamemo v moč skupnosti in v ljudi, ki s svojim delom ustvarjajo boljši in varnejši jutri. Zato smo izjemno ponosni, da že tretje leto zapored podpiramo mlade slovenske gasilce, saj so prav oni prihodnost gasilstva,«

Tudi v preteklih letih so donacije podjetja SPAR omogočile številne projekte: sodelovanje slovenskih ekip na mladinski gasilski olimpijadi, izvedbo taborov in izobraževanj ter drugih dejavnosti, ki krepijo znanje in pripadnost mladih.

Letos se podpora nadaljuje z jasnim ciljem: spodbujati dolgoletno pripadnost mladih gasilskim vrstam in ohraniti to vitalno mrežo prostovoljstva živo tudi v prihodnje.

Več o projektu »Junaki prihodnosti« in sodelovanju podjetja SPAR Slovenija pri podpori mladih gasilcev si lahko preberete na spletni strani TUKAJ.

Naročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija