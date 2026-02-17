  • Delo d.o.o.
Speča smučišča: v Prlekiji Planica, v Podgorju Kitzbühel (FOTO)

V Sloveniji takšnih smučišč ni malo: skače in smuča se lahko od Vuzmetincev do Sodražice.
V Vuzmetincih se je letos skakalo skoraj do rekorda, ki je pri 23,5 metra. FOTO: Dejan Germin

V Vuzmetincih se je letos skakalo skoraj do rekorda, ki je pri 23,5 metra. FOTO: Dejan Germin

Teptalec je resda omagal, a so domačini združili moči in uredili proge. FOTO: Facebook/Smučišče Dole pri Litiji

Teptalec je resda omagal, a so domačini združili moči in uredili proge. FOTO: Facebook/Smučišče Dole pri Litiji

Globoki klanec je letos privabil številne šolarje. FOTO: Facebook/globoki klanec

Globoki klanec je letos privabil številne šolarje. FOTO: Facebook/globoki klanec

Za Izver dajejo domačini vse od sebe, celo svoje dopuste. FOTO: Facebook/Izver Sodražica

Za Izver dajejo domačini vse od sebe, celo svoje dopuste. FOTO: Facebook/Izver Sodražica

V Juršincih so začeli graditi skakalnico že leta 1986. FOTO: Facebook/ŠD Juršinci

V Juršincih so začeli graditi skakalnico že leta 1986. FOTO: Facebook/ŠD Juršinci

Drago Perko
 17. 2. 2026 | 12:20
5:11
Začele so se zimske počitnice. Letošnja zima je bila – sploh v januarju – nadvse širokogrudna s snegom. Bilo ga je celo toliko, da so se marsikje prebudila tudi nekatera – speča smučišča. To so tista smučišča, ki so odvisna predvsem od snežnih razmer ter lokalnih zanesenjakov. Eno takšnih je v Svetem Tomažu, v naselju Hranjigovci, kjer v osrčju Prlekije leži tudi smučišče Globoki klanec. Ekipa za zasneževanje je letos izkoristila ugodne pogoje in s polno paro pripravljala progo. Uredili so proge za smučanje in sankanje. V celoti je zaživela tudi priljubljena proga Dugi Joža. Da so prišli številni celo iz Hrvaške, gre zasluga ekipi, zbrani okoli Aleša Obrana, predsednika Smučarskega kluba Sveti Tomaž, ki je v minulih tednih zagotavljal resnično idealne razmere tudi šolskim skupinam, ki so trumoma prihajale na smučišče, ki obstaja sicer že četrt stoletja. Tako dolgo smučajo Dolenjci tudi na smučišču v Malih Brusnicah, poimenovali so ga kar podgurski Kitzbühel. Leta 2000 so domačini postavili prvo nizkovrvno žičnico na električni pogon. Z 214 metri nadmorske višine, kjer je cilj, in 265 metri, kjer je vrh, velja podgurski Kitzbühel za smučišče na najnižji nadmorski višini v Sloveniji. Da smuka poteka, tako kot mora, v prvi vrsti poskrbi Jože Železnik. Urejeno imajo sankaško progo, na voljo je nočna smuka. Kupili so tudi tri topove za izdelavo snega.

214 metrov je najnižje ležeče smučišče pri nas.

Če Slovenci ne bi imeli tako radi smučarskih skokov, tudi v Slovenskih goricah (v Juršincih) gotovo ne bi skakali. Tam so svojo skakalnico začeli graditi že leta 1986. Pobudnik je bil Tonček Rajh. Letos so pripravili že 26. tekmovanje. V tem delu Slovenije premorejo dve skakalnici: 25-metrsko in 45-metrsko. Letos je ekipa 20 članov, zbranih okoli Davida Kvara in Nine Čeh Hrga, predsednice ŠD Juršinci, pripravila manjšo napravo. Ob njej se je zbralo tudi kar 1000 gledalcev ter videlo skok dneva, ki je uspel Davidu Kvaru, pristal je pri 24,5 metra. V Juršincih so na to tekmovanje čakali kar sedem let! Letošnja zima pa je osrečila tudi člane ŠD Mladost Miklavž pri Ormožu, ki so v Vuzmetincih – po osmih letih – prav tako pripravili skakalnico, ki jo mnogi imenujejo kar prleška Planica. »Z bagri in buldožerji smo naredili skakalnico in pripravili doskočišče,« je povedal Amadej Sklepič, nekdanji predsednik društva ter glavni organizator. Za smučarske skoke so poskrbeli tudi v Beli krajini, kjer je ŠD Tribuče organiziralo tekmo pri gasilskem domu. Tekmovanja se je udeležilo 17 tekmovalcev.

V Sodražici že pol stoletja

Nedaleč od prestolnice obratuje smučišče Šentjošt nad Horjulom. Vodja smučarske sekcije je že 35. leto Robert Oblak, od leta 2012 je tudi vodja obratovanja vlečnic. Prvo so postavili že februarja 1969. Zgodilo se je, da so ravno v tistem času obnavljali dvigala v ljubljanskem Nebotičniku in so njihovi mehanizmi končali na odpadu. Priložnost pa so pograbili šentjoški fantje in enega od njih vgradili v svojo novo vlečnico. Ker niso imeli denarja za nakup, so se odločili, da bodo nabavili samo material, preostalo pa da bodo izdelali sami v delavnici kovača Leopolda Oblaka. V Ljubljani so kupili še jekleno vrv, motor je posodil Ivan Droftina. Montaža vlečnice je bila potem opravljena 13. februarja 1969. Še isti večer se je že smučalo.

Globoki klanec je letos privabil številne šolarje. FOTO: Facebook/globoki klanec
Globoki klanec je letos privabil številne šolarje. FOTO: Facebook/globoki klanec

Smučišče Izver v Sodražici obstaja že pol stoletja, sprva ga je upravljal TVD Partizan Sodražica, ključni posameznik za postavitev smučišča pa je bil Anton Matelič s somišljeniki. Od leta 1993 ga upravlja Smučarski klub Sodražica. Na smučišču imajo pravzaprav vse, kar imajo veliki centri. In kadar smučišče obratuje, vzamejo sodražiški zanesenjaki celo dopust. Za konec še skok v Litijo in Trebnje, najprej v Dole pri Litiji, kjer premorejo manjše lokalno smučišče, ki ga ureja in vodi ŠD Dole pri Litiji in kjer so leta 2009 uredili sistem umetnega zasneževanja, kar je smučišču omogočilo delovanje tudi v zimah z manj snega. Kljub temu da se jim je že sredi januarja pokvaril teptalec, jim je letos vseeno uspelo pripraviti proge. Smučarji tekači so prišli na svoj račun tudi na Ponikvah pri Trebnjem, kjer so člani Mladinskega društva Ponikve udarniško uredili tekaško smučarsko progo. Nekaj deset se jih je močno trudilo, da so lahko potem številni uživali v urejenem krogu, dolgem 900 metrov. 

Teptalec je resda omagal, a so domačini združili moči in uredili proge. FOTO: Facebook/Smučišče Dole pri Litiji
Teptalec je resda omagal, a so domačini združili moči in uredili proge. FOTO: Facebook/Smučišče Dole pri Litiji

Za Izver dajejo domačini vse od sebe, celo svoje dopuste. FOTO: Facebook/Izver Sodražica
Za Izver dajejo domačini vse od sebe, celo svoje dopuste. FOTO: Facebook/Izver Sodražica

V Juršincih so začeli graditi skakalnico že leta 1986. FOTO: Facebook/ŠD Juršinci
V Juršincih so začeli graditi skakalnico že leta 1986. FOTO: Facebook/ŠD Juršinci

