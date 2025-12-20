Špela Goltes prepovedala uporabo Mercatorjevega logotipa, trdi, da je njen

Nekdanja oblikovalka Špela Goltes je preko odvetniške družbe, ki jo zastopa, je več medijem posredovala zahtevo, naj do 27. decembra prenehajo uporabljati Mercatorjev logotip. Trdi namreč, da gre za njeno avtorsko delo, za kar od Mercatorja zahteva tudi odškodnino. Sodišče je po navedbah odvetniške družbe, ki zastopa Goltesovo, namreč ugotovilo, da gre za njeno samostojno avtorsko stvaritev, zaradi katere naj bi ji od leta 2005 pripadale materialne avtorske pravice. V Mercatorju zahtevi Goltes, ki je s trgovcem v večletnem sporu, nasprotujejo. Poudarjajo, da znak Mercatorja, iz katerega izhaja tudi današnji logotip, izvira iz let 1968 in 1969 ter da ga je oblikoval Gregor Košak. Po njihovih navedbah je bil prenos avtorskih pravic s Košakom urejen transparentno in ni bil sporen.

Kot so pojasnili, so leta 1995 sklenili pogodbo z družbo Studio Marketing, na podlagi katere je ekipa te družbe, katere del je bila tudi Goltes, izvedla prenovo znaka. Po njihovem stališču pri tem ni šlo za novo avtorsko delo, saj gre le za predelavo predhodnega znaka. Zaradi tega Goltes po njihovem prepričanju ni in ne more biti imetnica avtorskih pravic, ki bi lahko komurkoli prepovedala uporabo znaka. V Mercatorju obenem opozarjajo, da sodba, na katero se sklicuje nasprotna stran, še ni pravnomočna, saj se je družba nanjo pritožila, višje sodišče pa o zadevi še ni odločilo. Prepričani so, da bo pritožbeno sodišče odločitev sodišča prve stopnje spremenilo. Dodali so, da jim zahteve za prenehanje uporabe logotipa povzročajo znatno poslovno škodo, ki jo bodo po potrebi uveljavljali po sodni poti.

Kot ob tem ocenjujejo nekateri pravni strokovnjaki, je oblikovalkina zahteva sporna z več vidikov. Za vsebino oglasov so namreč primarno odgovorni oglaševalci, ne mediji, takšno ravnanje pa bi lahko predstavljajo tudi nedopusten pritisk na medije, ki jim prepoveduje uporabo logotipa. Poleg tega bi morala oblikovalka v vsakem primeru najprej počakati na pravnomočnost sodniške odločitve. Z vsebinskega vidika je po njihovih besedah najpomembnejše vprašanje, ali gre za predelavo izvirne oblikovalske zasnove ali za povsem novo avtorsko delo. O tem bo moralo odločiti sodišče. Poudarili so še, da gre za kompleksno vprašanje - tudi zato, ker je od nastanka prvotnega logotipa minilo toliko časa. Dopuščajo možnost, da sklenjene pogodbe v tej zadevi niso vsebovale dovolj jasnih klavzul glede predelave avtorskih del.