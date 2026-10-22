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Spet drama na RTV Slovenija: odstopil še en član uprave, ostajata le dva

Na RTV Slovenija se nadaljujejo kadrovski pretresi. Tokrat se iz vodstva poslavlja Franci Pavšer, ki je podal nepreklicno odstopno izjavo, v štiričlanski upravi pa bosta po njegovem odhodu ostala le še dva člana.
FOTO: JOZE SUHADOLNIK FOTO:
FOTO: JOZE SUHADOLNIK FOTO:
G. P.
 22. 10. 2026 | 08:22
 22. 10. 2026 | 08:22
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Kot kaže, na RTV Slovenija kadrovskim pretresom ni videti konca. Po številnih menjavah in odstopih v vodstvu javnega zavoda se zdaj poslavlja še Franci Pavšer, ki je svet RTV Slovenija obvestil, da z 28. oktobrom nepreklicno odstopa s položaja delavskega direktorja in člana uprave. Kot razlog je navedel osebne okoliščine, podrobneje pa svoje odločitve ni pojasnil. Pavšer se namerava po odhodu iz uprave vrniti na svoje prejšnje delovno mesto športnega reporterja na Valu 202.

Njegov odstop prihaja le nekaj mesecev po odhodu Nevenke Črnko, ki je upravo zapustila poleti. To pomeni, da bosta v vodstvu javnega zavoda, ki bi moralo imeti štiričlansko upravo, ostala samo še predsednica Natalija Gorščak in član uprave Luka Rupnik. Pavšerjevo zahtevo za razrešitev naj bi svet RTV Slovenija obravnaval na 35. redni seji, predvideni za 28. oktober.

Ob tem se odpira vprašanje, kako bo uprava v tako okrnjeni sestavi sploh delovala. Statut RTV Slovenija namreč določa, da je uprava konstituirana, ko so imenovani najmanj trije člani. Za veljavno sprejemanje odločitev je potrebna večina glasov vseh članov uprave, pri čemer morata odločitev podpreti predsednik in najmanj en član ali pa trije člani uprave.

Menjave na vrhu se vrstijo že več let

Pavšer je bil za delavskega direktorja izvoljen avgusta 2023, ko so zaposleni odločali o svojem predstavniku v novi upravi. Takrat jo je vodil Zvezdan Martić, v njej pa sta bila še Simon Kardum in Andrej Trček. Toda prvotna sestava ni zdržala dolgo. Kardum je odstopil decembra 2023, maja naslednje leto je odšel Martić, junija 2024 pa še Trček. Pavšer je bil tako edini član prvotne uprave, ki je ostal na svojem položaju.

Septembra 2024 je vodenje zavoda prevzela Gorščakova, upravo pa so dopolnili z novimi člani. A tudi ta sestava se zdaj ponovno krči. Pavšerjev odhod tako pomeni nadaljevanje vrste kadrovskih sprememb v javnem zavodu, ki se ob tem spoprijema tudi s finančnimi in organizacijskimi izzivi.

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