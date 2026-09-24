Torkovo žrebanje Eurojackpota je enemu igralcu iz Slovenije prineslo neverjetno veselje. Zadel je dobitek 5 + 0 in si priigral kar 196.178,60 evra.

FOTO: Loterija Slovenije

Po podatkih Loterije Slovenije je bila srečna kombinacija vplačana prek njihove spletne strani.

Glavni dobitek Eurojackpota tokrat ni bil izžreban, a je bilo za enega slovenskega igralca žrebanje kljub temu življenjsko pomembno. Pravilno je uganil vseh pet glavnih številk, manjkali sta mu le dodatni Euro številki, zato je osvojil dobitek druge kategorije v višini skoraj 200 tisoč evrov.

Srečne številke torkovega žrebanja, 22. septembra, so bile 17, 23, 33, 46 in 47, dodatni številki pa 4 in 5. Dobitna kombinacija iz Slovenije je bila vplačana prek spletne strani Loterije Slovenije, zato ni znano, iz katerega kraja prihaja novi bogataš.

V Sloveniji je bilo v tem krogu zabeleženih še več tisoč manjših dobitkov, glavni jackpot pa ostaja nedotaknjen. Prihodnji izžrebani sklad za glavni dobitek naj bi bil še naprej izjemno visok.