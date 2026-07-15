Spet grozijo neurja, meteorologi opozarjajo: Če ste na teh območjih, se umaknite na varno

Potem, ko je v torek neurje opustošilo severovzhodni del države, regijski centri za obveščanje so zabeležili kar 69 dogodkov, se vurno vremensko dogajanje nadaljuje tudi danes. »Prve močnejše nevihtne celice in sistemi bodo nastajali zahodno ter severozahodno od Slovenije, predvsem nad severno Italijo. Nato jih bo vetrovni stržen usmerjal proti našim krajem, zato lahko predvsem popoldne in zvečer pričakujemo prehod nevihtnih pasov. Ob močnejših nevihtah bodo lokalno možni intenzivni nalivi, močni sunki vetra in tudi toča. Po trenutnih izračunih bodo največ možnosti za močnejše vremensko dogajanje imeli severozahod Slovenije, osrednji del države, Dolenjska, Bela krajina ter del Zasavja,« so zapisali na portalu Neurje.si, kjer so izdali tudi posebno opozorilo za dopustnike na območju severnega Jadrana.

V večernih in nočnih urah namreč obstaja možnost, da se bo tam razvil ali okrepil organiziran nevihtni sistem, ki bi lahko dosegel Hrvaško Istro in nato obalni pas vse do območja Zadra. »Ob njegovem prehodu so možni siloviti sunki vetra, močni nalivi ter pogosti udari strel. Ker nekateri numerični modeli takšen scenarij nakazujejo že več zaporednih izračunov, vsem, ki dopustujete ob hrvaški obali, svetujemo spremljanje vremenskega dogajanja in nekoliko večjo previdnost, zlasti v večernih in nočnih urah,« opozarjajo.

Poznate koga, ki dopustuje na Hrvaškem? Opozorite ga takoj!

Podobno opozorilo vsem, ki dopustujejo v Istri, Kvarnerju in severni Dalmaciji, so izdali tudi na portalu Meteoinfo: »Najbolj izpostavljeno bo območje med Benečijo, Istro, Kvarnerjem in severno Dalmacijo. Na morju bodo možni nenadni siloviti sunki vetra, visoki valovi, močni nalivi in toča. Nevihtni sistem bo predvidoma potoval nekoliko južneje od Slovenije in bo ob pomikanju proti vzhodu nekoliko oslabel. Kljub temu lahko hrvaško obalo v večernih urah dosežejo močni sunki vetra, zato vsi, ki kampirate, spremljajte dogajanje in se po potrebi pravočasno umaknite na varno.«

In kaj nas čaka v prihodnjih dneh? Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, napovedujejo meteorologi Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso), čez dan pa se bo v notranjosti delno zjasnilo. Še bo nastala kakšna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer spet lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami.