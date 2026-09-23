Spet je bilo veselo pod Tratarjevo lipo

Člani KUD Pod lipo Adergas so pripravili tradicionalni Veseli večer pod vaško lipo. Prireditev je navdušila številne obiskovalce, ki so povsem zapolnili prostor pod znamenito Tratarjevo lipo.
Obiskovalci so povsem zapolnili prireditveni prostor.
Monika Ribnikar je povezovala prireditev. FOTO: Janez Ribnikar
Kot prve so nastopile članice Društva kmečkih in podeželskih žena Gorenjski nagelj Cerklje - Šenčur, v kulturnem programu pa smo spoznali zanimive goste, Orgličarje iz Šenčurja. V pogovoru z Angelco Maček
, ki je pripravila tudi scenarij prireditve, se je predstavil gorski reševalec in alpinist Miha Žumer
iz Gorij pri Bledu, ob tem pa so prikazovali fotografske utrinke njegovega dela. Spregovoril je tudi o hudi nesreči na Triglavu. Dogodek, ki sta se ga udeležila tudi cerkljanski župan Franc Čebulj
, ki je čestital organizatorjem, ter dekan in župnik Slavko Kalan
, je povezovala Monika Ribnikar
. Predsednik KUD Pod lipo Adergas Franc Sirc
je izrekel zahvalo lastnikoma domačije Cirilu
in Jeli Grilc
, ki vsako leto rada sprejmeta obiskovalce na svojem dvorišču in jih pogostita, kot tudi vsem sodelujočim, ki so se predstavili na prireditvi, harmonikarjema Maticu Zupanu
in Blažu Jenku
iz Praprotne Police, članoma KUD Pod lipo Adergas Davidu Puškariču
in Roku Rezarju
, ki sta navdušila s skečem o ženskah, mladima Klari
in Nuši Sirc
ter Jakobu Remicu
, ki so zaigrali na svoja glasbila. Franc Sirc in Martin Bolka
sta recitirala pesmi.
Po prireditvi so vsem nastopajočim in obiskovalcem ponudili dobrote iz krušne peči in sokove, ki sta jih posebej za to prireditev pripravila Ciril in Jela Grilc s Tratarjeve domačije.
Z Mihom Žumrom, alpinistom in gorskim reševalcem, se je pogovarjala Angelca Maček. FOTO: Janez Ribnikar