Spet je bilo veselo pod Tratarjevo lipo

Člani KUD Pod lipo Adergas so pripravili tradicionalni Veseli večer pod vaško lipo. Prireditev je navdušila številne obiskovalce, ki so povsem zapolnili prostor pod znamenito Tratarjevo lipo.

Obiskovalci so povsem zapolnili prireditveni prostor.

Monika Ribnikar je povezovala prireditev. FOTO: Janez Ribnikar

Kot prve so nastopile članice Društva kmečkih in podeželskih žena Gorenjski nagelj Cerklje - Šenčur, v kulturnem programu pa smo spoznali zanimive goste, Orgličarje iz Šenčurja. V pogovoru z, ki je pripravila tudi scenarij prireditve, se je predstavil gorski reševalec in alpinistiz Gorij pri Bledu, ob tem pa so prikazovali fotografske utrinke njegovega dela. Spregovoril je tudi o hudi nesreči na Triglavu. Dogodek, ki sta se ga udeležila tudi cerkljanski župan, ki je čestital organizatorjem, ter dekan in župnik, je povezovala. Predsednik KUD Pod lipo Adergasje izrekel zahvalo lastnikoma domačijein, ki vsako leto rada sprejmeta obiskovalce na svojem dvorišču in jih pogostita, kot tudi vsem sodelujočim, ki so se predstavili na prireditvi, harmonikarjemainiz Praprotne Police, članoma KUD Pod lipo Adergasin, ki sta navdušila s skečem o ženskah, mladimainter, ki so zaigrali na svoja glasbila. Franc Sirc insta recitirala pesmi.

Po prireditvi so vsem nastopajočim in obiskovalcem ponudili dobrote iz krušne peči in sokove, ki sta jih posebej za to prireditev pripravila Ciril in Jela Grilc s Tratarjeve domačije.