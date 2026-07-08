Spet nas je streslo, ste čutili?

Danes ob 12.37 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,1 v bližini Topolšice, natančneje pet kilometrov zahodno od tega zdraviliškega kraja.

Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Mozirja, Polzele, Velenja in okoliških naselij. Seizmologi ocenjujejo, da intenziteta potresa ni presegla IV EMS-98, kar pomeni, da je šlo za zmeren potres. »V zaprtih prostorih ga čutijo mnogi, na prostem pa redki posamezniki. Posamezniki se zbudijo. Okna in vrata zaropotajo, posode zažvenketajo,« omenjeno intenziteto opisujejo na Arsu.

Pred današnjim potresom so podobno močnega zabeležili minulo soboto v okolici Postojne. Takrat je tresenje tal čutilo skoraj 120 ljudi v Postojni in njeni okolici.