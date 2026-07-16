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50-LETNICA KS CIRKOVCE

Spet so brnele motorke: med 26 tekmovalkami in tekmovalci tudi svetovna konkurenca (FOTO)

Poseben poudarek varnosti pri delu v gozdu ter transportu.
Podžagovanje terja natančnost in hitrost. FOTO: Jože Miklavc

Podžagovanje terja natančnost in hitrost. FOTO: Jože Miklavc

Zmagovalci in prireditelji FOTO: DLG ŠD

Zmagovalci in prireditelji FOTO: DLG ŠD

Poglede je pritegovala tudi mogočna mehanizacija. FOTO: Jože Miklavc

Poglede je pritegovala tudi mogočna mehanizacija. FOTO: Jože Miklavc

Čeljenju je sledila analiza. FOTO: Jože Miklavc

Čeljenju je sledila analiza. FOTO: Jože Miklavc

Dani Avbreht, tekmovalec in organizator FOTO: Jože Miklavc

Dani Avbreht, tekmovalec in organizator FOTO: Jože Miklavc

Sodniški pregled menjave verige FOTO: Jože Miklavc

Sodniški pregled menjave verige FOTO: Jože Miklavc

Na državno tekmovanje gredo, z leve: Klemen Mazej, Andrej Goličnik in Dani Avbreht. FOTO: Jože Miklavc

Na državno tekmovanje gredo, z leve: Klemen Mazej, Andrej Goličnik in Dani Avbreht. FOTO: Jože Miklavc

Podžagovanje terja natančnost in hitrost. FOTO: Jože Miklavc
Zmagovalci in prireditelji FOTO: DLG ŠD
Poglede je pritegovala tudi mogočna mehanizacija. FOTO: Jože Miklavc
Čeljenju je sledila analiza. FOTO: Jože Miklavc
Dani Avbreht, tekmovalec in organizator FOTO: Jože Miklavc
Sodniški pregled menjave verige FOTO: Jože Miklavc
Na državno tekmovanje gredo, z leve: Klemen Mazej, Andrej Goličnik in Dani Avbreht. FOTO: Jože Miklavc
Jože Miklavc
 16. 7. 2026 | 12:45
4:00
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Ob 50-letnici KS Cirkovce so domačini v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE Nazarje, in Društvom lastnikov gozdov Šaleške doline organizirali tradicionalno srečanje z motornimi žagami. Prijetno druženje, tekmovalno obarvano, je vsakokrat tudi trening strokovnega ravnanja pri delu v gozdu, v lesarskih obratih in na kmetijah. Ob srečanju pa se udeleženci in spremljevalci seznanijo z novejšo ponudbo gozdarske in delno kmetijske tehnike.

Številni mladi gozdarski delavci in kmetje iz več slovenskih krajev so se pod Graško Goro v peklensko vročem vremenu pomerili s konkurenco z izkušnjami z mednarodnih tekmovanj, celo svetovnega prvenstva. Pripravili so tudi 10. Memorial Milana Pogorelčnika, v spomin na nekdanjega vodstvenega sodelavca ZGS-OE Nazarje. Tekmovali so v hitri menjavi verige, točnem prirezovanju – preciznem rezu, čeljenju, podžagovanju, hitrostnem kleščenju in podiranju debel na tarčo. Kot je povedal Dani Avbreht, že večkratni državni prvak v različnih ali skupnih disciplinah, tudi predsednik KS Cirkovce, so v ospredju srečevanje in povezovanje lastnikov gozdov ter učenje o pravilnem in varnem delu z gozdarsko tehniko.

Dani Avbreht, tekmovalec in organizator FOTO: Jože Miklavc
Dani Avbreht, tekmovalec in organizator FOTO: Jože Miklavc
Sodniški pregled menjave verige FOTO: Jože Miklavc
Sodniški pregled menjave verige FOTO: Jože Miklavc
Na državno tekmovanje gredo, z leve: Klemen Mazej, Andrej Goličnik in Dani Avbreht. FOTO: Jože Miklavc
Na državno tekmovanje gredo, z leve: Klemen Mazej, Andrej Goličnik in Dani Avbreht. FOTO: Jože Miklavc

V Šaleški dolini se zavedajo tudi prispevka odličnih delavcev in strokovnjakov, na primer Stanka Goličnika, Milana Pogorelčnika in Janka Mazeja (zadnja dva sta se poslovila mnogo prezgodaj), ki so pustili izjemen pečat v slovenskem gozdarstvu. Pomembno je tudi sodelovanje med prireditelji, Zvezo lastnikov gozdov, Gozdarsko zbornico Slovenije, občinama Šoštanj in MO Velenje, kmeti in gozdnimi posestniki, sodelavci iz Zavoda za gozdove Slovenije pa so vsa leta nepogrešljivi izvajalci tekmovanja in meritev.

Navdušile dijakinje

Na tokratnem dogodku se je pomerilo 26 tekmovalk in tekmovalcev, med njimi več kot deset tistih, ki so Slovenijo letos zastopali tudi na svetovnem prvenstvu. Tokrat so se predstavile tudi dijakinje srednje gozdarske šole, v posamezni konkurenci so se izkazale Kaja Lavrič, Jera Miler, Nuša Tomšič Mežnar in Maša Kurent kot najuspešnejša med njimi. Med posamezno moško konkurenco je bil najuspešnejši Maks Rupnik pred Aljažem Bajcem, oba iz GG Črni vrh nad Idrijo, pred tretjeuvrščenim Janezom Medenom iz ekipe Slovenija Team.

Med najboljše uvrščenimi devetimi ekipami na tekmovanju v Cirkovcah so se na vrhu zvrstile Slovenija Team, GG Črni vrh – junior ter Duseti Šoštanj. Med posamezniki v kategoriji menjava verige je bil prvi Florjan Felicijan (Slovenija Team), ki je bil zmagovalec tudi v zaseku – podžagovanju. Kombinirani rez je med 23 tekmovalci izvedel najboljše Blaž Carli, GG Črni vrh, precizni rez pa je najhitreje strokovno opravil Žiga Švigelj, Slovenija Team. V najatraktivnejši kategoriji, kleščenje, je slavil Aljaž Bajec. Z najbolje uvrščenimi tekmovalci pa so sestavili še ekipo, ki bo na državnem tekmovanju zastopala območno enoto Zavoda za gozdove Nazarje ter domače DLG Šaleške doline; na sejmu Agra v Gornji Radgoni bodo tako blesteli domačin Cirkovc Dani Avbreht ter Belovojčana Klemen Mazej in Andrej Goličnik.

Zmagovalci in prireditelji FOTO: DLG ŠD
Zmagovalci in prireditelji FOTO: DLG ŠD
Poglede je pritegovala tudi mogočna mehanizacija. FOTO: Jože Miklavc
Poglede je pritegovala tudi mogočna mehanizacija. FOTO: Jože Miklavc
Čeljenju je sledila analiza. FOTO: Jože Miklavc
Čeljenju je sledila analiza. FOTO: Jože Miklavc
Dani Avbreht, tekmovalec in organizator FOTO: Jože Miklavc
Dani Avbreht, tekmovalec in organizator FOTO: Jože Miklavc

»Poseben poudarek namenjamo varnosti pri delu v gozdu ter transportu,« je še pojasnil Avbreht. »Tekmovalci so morali nastopiti z ustrezno zaščitno opremo, obiskovalci pa so si lahko ogledali, kako pomembni so pravilna uporaba motorne žage, znanje in varnostni postopki. Pred desetletji je marsikdo v gozdu delal brez ustrezne zaščitne opreme. Danes so protivrezne hlače, čelada, rokavice in zaščitni čevlji nekaj samoumevnega.« Ob 50-letnici KS Cirkovce so se lahko nato veselili vsi, domačini in tekmovalci. Ob podelitvi priznanj in pokalov najboljšim ter kasneje so za dobro vzdušje poskrbeli člani ansambla Modrijan.

 

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motorketekmovanjeDani AvbrehtCirkovce
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