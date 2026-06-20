Spet ta toča! Arso prižgal alarme, poglejte, kje je največja verjetnost za njen nastanek (FOTO)

Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) za danes napoveduje sončno in vroče vreme z možnostjo nastanka posameznih neviht v notranjosti države. Nevihte so popoldne s severa prišle nad naše kraje, Arso pa je ob njihovem prihodu tudi prižgal alarme za točo. Ob 16.30 je bila velika verjetnost za nastanek toče na območju Koroške, Gorenjske in Podravja. Na spodnji sliki si lahko pogledate, kje je trenutno največja verjetnost za njen nastanek.

Verjetnost za nastanek toče ob 16.30 FOTO: Arso/zajem zaslona

Kot so zapisali na Facebook strani Meteoinfo Slovenija, nevihte, ki so nastajale na severu naše države ob meji z Avstrijo spremljajo močni sunki vetra, poleg tega pa tudi intenzivni nalivi in ponekod tudi toča. Dodali so, da zaradi šibkih višinskih vetrov nevihte ne bodo zelo razširjene, bodo pa na območjih, kjer se bodo pojavile, lahko precej izrazite. Ob tem opozarjajo na še eno stvar: »Dodatno nevarnost predstavlja počasno premikanje nevihtnih celic. Na manjših območjih lahko v kratkem času pade večja količina dežja in toče, kar lahko povzroči zastajanje meteorne vode in druge nevšečnosti.«

Nevihte možne tudi jutri

Arso za jutri napoveduje, da bo sončno, sredi popoldneva in zvečer pa bodo ponovno možne posamezne plohe in nevihte. Tudi za jutri napoveduje, da bo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri pa nekje do 36 stopinj Celzija.