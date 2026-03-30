Spet hud udar na denarnice! To so nove cene goriv

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri, 31. marca 2026 do, zaradi velikonočnega ponedeljka, torka 7. aprila 2026 znašale 1,616 evra za liter bencina, 1,807 evra za liter dizelskega goriva in 1,456 evra za liter kurilnega olja.

Za liter NMB 95 bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,47457 evra/liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest potrebno plačati 1,616 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,581 evra na liter), pri 50-ih litrih to znese 80,80 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95 ter goriva ne bi oprostili plačila okoljske dajatve, bi po ocenah ministrstva za okolje, podnebje in energijo, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,782 evra na liter.

Liter dizla bo, ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra/liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,807 evra na liter (cena dizla pred spremembo 1,696 evra na liter), kar pri 50-ih litrih znese 90,35 evra. Če ne bi regulirali cen dizla ter oprostili plačila okoljske dajatve, bi po naših ocenah, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,990 evra na liter.

Najvišje dovoljene cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri do torka 7. aprila 2026 znašale 1,616 evra za liter bencina, 1,807 evra za liter dizelskega goriva in 1,456 evra za liter kurilnega olja.

Za liter kurilnega olja bo, ob trošarini, ki je določena na 0,07875 evra/liter, v naslednjem obdobju potrebno plačati 1,456 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,342 evra na liter). Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.456 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in oprostili plačila okoljske dajatve, bi bilo po naši oceni potrebno odšteti okoli 1,661 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.661 evrov, kar pomeni, da pri 1.000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 205 evre.

Cene naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar - evro.