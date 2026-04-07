Spet udar na denarnice Slovencev! To so nove cene goriv

Opolnoči bodo začele veljati nove cene goriv. Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri, 8. aprila 2026 do vključno ponedeljka 13. aprila 2026 znašale 1,653 evra za liter bencina, 1,894 evra za liter dizelskega goriva in 1,555 evra za liter kurilnega olja.

Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 3,7 centa na 1,653 evra, liter dizla za 8,7 centa na 1,894 evra, liter kurilnega olja pa za 9,9 centa na 1,555 evra.

Za liter NMB 95 bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,47457 evra/liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest potrebno plačati 1,653 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,616 evra na liter), pri 50-ih litrih to znese 82,65 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95 ter goriva ne bi oprostili plačila okoljske dajatve, bi po ocenah ministrstva za okolje, podnebje in energijo, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,819 evra na liter.

Liter dizla bo, ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra/liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,894 evra na liter (cena dizla pred spremembo 1,807 evra na liter), kar pri 50-ih litrih znese 94,70 evra. Če ne bi regulirali cen dizla ter oprostili plačila okoljske dajatve, bi po ocenah, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 2,077 evra na liter.

Za liter kurilnega olja bo, ob trošarini, ki je določena na 0,07875 evra/liter, v naslednjem obdobju potrebno plačati 1,555 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,456 evra na liter). Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.555 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in oprostili plačila okoljske dajatve, bi bilo po potrebno odšteti okoli 1,761 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.761 evrov, kar pomeni, da pri 1.000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 206 evre.