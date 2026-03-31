Spite premalo? Cena je lahko visoka – celo ena plača na leto! (VIDEO)

Spanje ni razkošje, temveč nuja – in prav temu se posveča novi podkast Super moč, ki ga vodi Petra Kovič. Njena gostja, priznana nevrologinja in somnologinja dr. Lea Dolenc Grošelj, opozarja: »Kakovosten spanec je eden ključnih temeljev zdravja, dolgoživosti in dobrega počutja. Ko spimo dobro, telo okreva, imunski sistem deluje bolje, možgani pa ostajajo bistri. Ko spanja primanjkuje, se začnejo kopičiti težave – od slabšega razpoloženja do resnih bolezni,« je povedala.

A posledice neprespanosti niso le zdravstvene, temveč tudi zelo konkretne. Pomanjkanje spanja dokazano slabša kognitivne funkcije in produktivnost. Študije kažejo, da menedžerji, ki spijo manj kot šest ur na noč, pogosteje zbolijo, delajo manj učinkovito in na letni ravni izgubijo toliko, kot znaša ena mesečna plača. Ob tem se poveča tudi anksioznost, razdražljivost in napetost v odnosih, tako doma kot na delovnem mestu. Ni naključje, da Svetovni dan spanja, ki ga vsako leto obeležujemo marca, opozarja: »Ko dobro spimo, tudi bolje živimo.«

Dr. Lea Grošelj Dolenc je spregovorila o pomembnosti spanja. FOTO: Marko Feist

Poseben izziv pa predstavlja spanje pri ženskah. Hormonska nihanja med menstrualnim ciklom, nosečnostjo in menopavzo lahko močno vplivajo na nočni počitek. Kot pojasnjuje dr. Dolenc Grošelj, spremembe ravni estrogena in progesterona pogosto prinesejo nespečnost, nočno potenje in motnje spanja. V obdobju perimenopavze in menopavze so te težave še izrazitejše. Rešitev obstaja, a prvi korak je zavedanje – in pravočasno ukrepanje. Koliko noči bomo še prespali napol budni, preden bomo spanju končno dali mesto, ki si ga zasluži?