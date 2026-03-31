SUPER MOČ

Spite premalo? Cena je lahko visoka – celo ena plača na leto! (VIDEO)

V novi epizodi podkasta Super moč je bilo govora o spanju.
Dr. Lea Grošelj Dolenc je spregovorila o pomembnosti spanja. FOTO: Marko Feist
P. K.
 31. 3. 2026 | 16:30
Spanje ni razkošje, temveč nuja – in prav temu se posveča novi podkast Super moč, ki ga vodi Petra Kovič. Njena gostja, priznana nevrologinja in somnologinja dr. Lea Dolenc Grošelj, opozarja: »Kakovosten spanec je eden ključnih temeljev zdravja, dolgoživosti in dobrega počutja. Ko spimo dobro, telo okreva, imunski sistem deluje bolje, možgani pa ostajajo bistri. Ko spanja primanjkuje, se začnejo kopičiti težave – od slabšega razpoloženja do resnih bolezni,« je povedala.

A posledice neprespanosti niso le zdravstvene, temveč tudi zelo konkretne. Pomanjkanje spanja dokazano slabša kognitivne funkcije in produktivnost. Študije kažejo, da menedžerji, ki spijo manj kot šest ur na noč, pogosteje zbolijo, delajo manj učinkovito in na letni ravni izgubijo toliko, kot znaša ena mesečna plača. Ob tem se poveča tudi anksioznost, razdražljivost in napetost v odnosih, tako doma kot na delovnem mestu. Ni naključje, da Svetovni dan spanja, ki ga vsako leto obeležujemo marca, opozarja: »Ko dobro spimo, tudi bolje živimo.«

Dr. Lea Grošelj Dolenc je spregovorila o pomembnosti spanja. FOTO: Marko Feist

Poseben izziv pa predstavlja spanje pri ženskah. Hormonska nihanja med menstrualnim ciklom, nosečnostjo in menopavzo lahko močno vplivajo na nočni počitek. Kot pojasnjuje dr. Dolenc Grošelj, spremembe ravni estrogena in progesterona pogosto prinesejo nespečnost, nočno potenje in motnje spanja. V obdobju perimenopavze in menopavze so te težave še izrazitejše. Rešitev obstaja, a prvi korak je zavedanje – in pravočasno ukrepanje. Koliko noči bomo še prespali napol budni, preden bomo spanju končno dali mesto, ki si ga zasluži?

Več iz teme

Lea Dolenc GrošeljDelov podkastspanjenespečnoststres
ZADNJE NOVICE
17:23
Novice  |  Svet
POSNETO

»Na voljo sem vam«: Orbanov zunanji minister priznal, da deluje v Putinovem interesu!? (VIDEO)

Objavili prepise klicev med zunanjima ministroma Rusije in Madžarske.
31. 3. 2026 | 17:23
17:09
Bulvar  |  Zanimivosti
FINANČNI NASVETI

»Kaj storiti z 30.000 evri?«: Iskal finančni nasvet, odgovori pa ...

Odgovori mu morda niso ponudili koristne rešitve, so pa pošteno nasmejali mnoge.
31. 3. 2026 | 17:09
17:09
Lifestyle  |  Stil
NA VRTU

Omislimo si naravni vetrolov, ublažil bo veter in zaščitil rastline

Močan veter je v teh dneh po Sloveniji pustošil tudi po vrtovih. Da bomo imeli prihodnjič manj težav, je rešitev v premišljeni zaščiti, ki ublaži sunke in ohrani vrt urejen in zdrav.
31. 3. 2026 | 17:09
17:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZVEZDNIKI

Nekdanji pari, ki ostajajo prijatelji za vedno (Suzy)

Večina slavnih razhodov se konča z molkom, razdaljo ali vsaj nekaj neprijetnosti in po ločitvi zaradi denarja nemalokrat frči perje. A obstajajo tudi izjeme – pari, ki so imeli otroke ali ne in so kljub temu ohranili spoštovanje, stik ali celo pravo prijateljstvo.
31. 3. 2026 | 17:00
16:50
Novice  |  Slovenija
SLOVO

V 98. letu starosti umrl dolgoletni direktor ljubljanskega podjetja: »Zapustil nas je vizionar«

Vodilnega izdelovalca prehranskih dopolnil na podlagi čebeljih pridelkov v državi je Aleš Mižigoj vodil med letoma 1961 in 2001.
31. 3. 2026 | 16:50
16:41
Bulvar  |  Domači trači
POKAZALA TREBUŠČEK

Slovenska vplivnica razkrila veselo novico: znova bo postala mamica

Na družbenih omrežjih je delila nežne trenutke in razkrila, da se njihova družina kmalu povečuje.
31. 3. 2026 | 16:41

Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
30. 3. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
