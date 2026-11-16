Spletni goljufi nategnili DARS! Kljub opozorilom naj bi jim nakazali 1,8 milijona evrov

Konec oktobra naj bi v Darsu prejeli elektronsko sporočilo o spremembi bančnega računa svojega poslovnega partnerja. Po poročanju Televizije Slovenija se je pošiljatelj izdajal za Strabag, avstrijskega gradbinca, ki za Dars med drugim sodeluje pri gradnji tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem.

Pet nakazil, ustavili naj bi dve

Pristojna služba Darsa naj bi še pred plačili opozorila, da je sporočilo lažno. Finančna služba je po informacijah TVS med 2. in 6. novembrom kljub temu na račun iz sporočila izvedla pet nakazil v skupni vrednosti okoli 2,6 milijona evrov.

Ko so v Darsu ugotovili napako, naj bi dve nakazili ustavili. Preostalih treh, skupaj za okoli 1,8 milijona evrov, jim po poročanju televizije ni uspelo zaustaviti. Denar naj bi prispel na račun v tujini. Viri TVS ocenjujejo, da je možnosti za njegovo vračilo malo.

V Erarju kot prejemnik naveden Strabag

Pri spornih plačilih je v aplikaciji Erar po poročanju TVS kot prejemnik naveden Strabag, pri zapisih pa manjkata matična številka prejemnika in številka bančnega računa. Na dan prvega spornega nakazila naj bi Dars denar nakazal tudi na dejanski račun avstrijskega gradbinca.

V Darsu so za televizijo pojasnili, da okoliščine dogodka preverjajo pristojni organi. V družbi so po poročanju TVS uvedli tudi notranji nadzor. Policija je potrdila, da zbira obvestila zaradi suma kaznivega dejanja. Po neuradnih informacijah TVS so kriminalisti v ponedeljek, 16. novembra, že obiskali Dars.