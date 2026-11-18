NOVO MESTO

Učitelj z otroki nima več stikov, policija primer že preiskuje.

»Ne bojte se spregovoriti! Zaščitimo naše otroke, saj si vsak otrok zasluži varnost, spoštovanje in zaščito! Delite naprej.« S temi besedami je včeraj zapis na svojem profilu na Facebooku sklenil novi romski svetnik v Mestni občini Novo mesto Matej Ahlin, potem ko je opozoril, da naj bi na eni od novomeških osnovnih šol učitelj domnevno spolno nadlegoval romske otroke. »Pozivam vse starše in romske otroke, ki so doživeli kakršno koli neprimerno vedenje, da o tem obvestijo policijo,« je še dodal. Ahlin je bil o zadevi, kot je pojasnil, prvič obveščen, ko je policija zaslišala eno od učenk, ...