Spomenik revolucije z osveženo podobo, obnavljajo ga prvič v njegovih 74 letih (FOTO)

Spomenik revolucije kot osrednji simbol Trbovelj je prvič v 74 letih, odkar je bil postavljen, deležen celovite prenove.

Avtor spomenika, akademski kipar Stojan Batič, je z njim ustvaril svoje prvo monumentalno delo, ki je danes referenčna točka njegovega opusa in pomemben likovni poudarek urbanega prostora. Z nedavno celovito preureditvijo Trga revolucije, v sklopu katere je Občina Trbovlje odstranila vizualne bariere in odprla veduto proti mestnemu jedru, je bil kip znova vzpostavljen kot osrednji nosilec javnega prostora. »Gre za ohranjanje avtentičnosti in integritete umetniškega dela, ki je globoko vpeto v kolektivni spomin lokalne skupnosti. Spomenik revolucije ni le likovni artefakt, temveč identitetni označevalec prostora, ki povezuje Trboveljčane,« pravi župan Zoran Poznič.

Obnova kipa poteka v umetniški livarni Livartis. V sklopu projekta bodo obnovili spomenik in žaro z motivi rudarjev ter sanirali betonski podstavek, kar obsega pregled konstrukcijske stabilnosti, odstranitev poškodovanih in degradiranih delov betona, reprofilacijo površin, morebitno zaščito armature in izvedbo zaščitnih slojev za dolgoročno ohranjanje materiala. Vsa dela, razen na spomeniku, potekajo na Trgu revolucije v Trbovljah, kjer kip stoji.

Ker gre za zahtevno obnovo, so metodologijo posegov določili šele po neposrednem ogledu na lokaciji pri livarju v sodelovanju z občino, Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in podjetjem Livartis. Bronasti materiali namreč še niso ustrezno raziskani, zato so bili potrebni dodatne strokovne analize in testiranja tehnik v livarni, da so lahko sprejeli končno odločitev – ali gre za restavracijska ali obnovitvena dela. Stroka ob tem poudarja, da se pristopi k restavriranju brona razvijajo in nadgrajujejo, saj opuščajo zastarelo in nepravilno obravnavo brona kot kamna.

Prenova naj bi trajala do občinskega praznika. FOTO: Petra Mlinar

Obnova poteka skladno s spomeniškim varstvom. FOTO: Občina Trbovlje

Pri obnovi sodelujejo tudi potomci avtorja, njihovo soglasje je bilo namreč nujno za izvedbo posegov, zlasti zaradi ohranjanja avtentične patine in umetniške integritete dela. Kip naj bi obnovili do občinskega praznika 1. junija.