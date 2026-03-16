POKLON BORCEM

Spomin na Javorovico: 113 padlih in opomin za prihodnost

Ob 82. obletnici tragedije so se zbrani poklonili padlim borcem ter opozorili na pomen resnice in odgovornega odnosa do zgodovine.
Gorjanska četa je nepogrešljiva na slovesnostih na Javorovici. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Na Javorovici so se v soboto številni poklonili padlim partizanom in partizankam. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Nekateri so na slovesnost prišli peš. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Župan Občine Šentjernej Jože Simončič, podpredsednik vlade in minister za finance Klemen Boštjančič ter predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Šentjernej Erna Župan Pirkovič FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

 16. 3. 2026 | 10:45
Mineva 82 let od tragedije na Javorovici, poboja 113 partizank in partizanov, kar je bila največja izguba partizanskih enot naenkrat na Slovenskem. Na kraju zločina se je znova zbralo več sto ljudi od blizu in daleč; predstavniki borčevskih organizacij, svojci padlih, praporščaki, pohodniki in drugi, ki so se prišli poklonit spominu na tragične dogodke iz časa druge svetovne vojne. Prisotna je bila tudi častna enota Republike Slovenije, ki je z mimohodom in vojaškimi častmi počastila spomin na padle borce in borke. Slovesnost je bila tudi zaradi bližajočih se volitev priložnost za pogled v prihodnost.

»Tragičen dogodek je bil posledica konfliktov, ki so v družbi nastajali in se povečevali desetletja pred tem. Politična nasprotja so se v državi polarizirala do te mere, da sta bili na izbiro le dve ideološki paradigmi, le dva pogleda na svet. Konflikt je bil neizogiben, takratne vojne razmere pa so ga le omogočile in pospešile. Tudi v današnji politični situaciji so razmere, se bojim, zelo podobne. Če politika v demokratičnem sistemu ne vodi dialoga in posledično ne sprejema kompromisov, ki bi v narodu zmanjševali napetosti, ustvarja ugodne razmere za razdor in konflikt. Vzpostavita se le dve, običajno diametralno nasprotni resnici. Objektivna resnica pa je samo ena in nobena izmed političnih opcij ne sme imeti monopola nad resnico,« je dejal župan Občine Šentjernej Jože Simončič ter dodal, da Slovenija za uravnotežen razvoj potrebuje vrednote levice in desnice, vendar ne za vzpostavljanje konflikta, temveč za sklepanje kompromisov, ki jih narod potrebuje in jih tudi želi. In prav dogodek na Javorovici je, kot je zaključil, dovolj močno svarilo in vodilo, da se mora vsakdo, predvsem pa vsi, ki delujejo v politiki, za dialog in medsebojno spoštovanje v prihodnje bistveno bolj potruditi.

113 bork in borcev

IV. bataljona Cankarjeve brigade so Nemci s pomočjo domobrancev obkolili in pobili 16. marca 1944.

Na Javorovici so se v soboto številni poklonili padlim partizanom in partizankam. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Stati za resnico​

Slavnostni govornik na spominski slovesnosti, podpredsednik vlade, minister za finance Klemen Boštjančič, je dejal, da se v današnji družbi zdi, da »so nekateri pripravljeni brez zadržkov potvarjati zgodovino – in to brez izbire sredstev. Za politične točke. Za razdvajanje. Za oblast. Toda zgodovina ni stvar političnega marketinga. Zgodovina temelji na dokumentih, pričevanjih in raziskavah. In zgodovina Javorovice je jasna. Na Javorovici je bil izveden napad enot okupatorja in domobranskih sil na partizanski bataljon.« Takrat, ko se začne potvarjati zgodovina in ko se začne relativizirati boj proti nacizmu in fašizmu, je dejal, takrat ne govorimo več samo o preteklosti, takrat govorimo o sedanjosti. In o tem, kakšno družbo želimo.

Nekateri so na slovesnost prišli peš. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Šentjernej Erna Župan Pirkovič je dejala, da se ne poklanjamo le spominu na padle borce, ampak se tudi zavezujemo, da bomo njihovo dediščino ohranili živo v svojih srcih in dejanjih. Da bomo tudi danes v vsakdanjem življenju našli pogum stati za resnico, se zavzemali za mir, pravičnost, solidarnost, enakost in demokracijo. Spoštujmo dediščino in bodimo ponosni na to, kar smo kot narod dosegli, je povedala in zaključila: »Spoštujmo preteklost, živimo v sedanjosti in gradimo prihodnost, ki bo vredna žrtev teh, ki so nam podarili svobodo.«-

Župan Občine Šentjernej Jože Simončič, podpredsednik vlade in minister za finance Klemen Boštjančič ter predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Šentjernej Erna Župan Pirkovič FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Slovenija za uravnotežen razvoj potrebuje vrednote levice in desnice, a ne za vzpostavljanje konflikta, temveč za sklepanje kompromisov, ki jih narod potrebuje in želi.

Slovesnost so s kulturnim programom obogatili Mešani pevski zbor Ajda Orehovica Šentjernej, recitatorja Sara in Žan z Osnovne šole Šentjernej, o pomenu OF sta pripovedovala dijak Domen Mikec in predsednica društva Gorjanska četa Terezija Potočar Korošec. Posebno čustven trenutek je bila recitacija Jožice Kapele, pesnice iz Semiča, dolgoletne udeleženke spominskih slovesnosti na Javorovici. Ob tej priložnosti ji je predsednik Skupnosti borcev Cankarjeve brigade Dušan Hren podelil priznanje ter jo slovesno sprejel v brigado. 

Več iz teme

Spominska slovesnostpartizanska slovesnostpartizanska spominska slovesnostobletnicaSlovenijazgodovina
ZADNJE NOVICE
12:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŠOK

Poklical na policijo: V bolnici Izola sem ustrelil doktorja in medicinsko sestro

Policisti v zadevi zbirajo obvestila in obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja kriva ovadba.
16. 3. 2026 | 12:05
11:44
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEDEN MOŽGANOV

Strah, ki nas spremlja na vsakem koraku

V več slovenskih mestih bodo s predavanji, delavnicami in razpravami osvetlili, kako strah vpliva na naše možgane, duševno zdravje in družbo.
16. 3. 2026 | 11:44
11:35
Šport  |  Odmevi
ŠPORT ZA MLADE

Ganjen Goran Dragić: družina podpornikov iger mladih raste

Slovenski košarkarski as je na Ljubljanskem gradu prevzel vlogo ambasadorja projekta, ki že tri desetletja spodbuja šport, prijateljstvo in druženje med otroki in mladimi v regiji.
16. 3. 2026 | 11:35
11:21
Bulvar  |  Domači trači
ROJSTNI DAN

Sin Petre Kerčmar in Uroša Slaka presenetil z objavo: objavil je posnetek s praznovanja (FOTO)

Ob maminem rojstnem dnevu je Aljaž Slak raznežil z objavo.
16. 3. 2026 | 11:21
11:15
Novice  |  Slovenija
Z JAJCI NAD STANOVANJE

Je Jaša Jenull šel predaleč? Po napadu z jajci obtožbe o političnem ozadju, dokaza ni

Policija mu je povedala, da so se v Savskem naselju podobni napadi z jajci v preteklosti že dogajali tudi na drugih stanovanjih.
16. 3. 2026 | 11:15
11:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU CELJE

Razstavljavec na sejmišču v Celju doživel hladen tuš, škode za 3 tisočake

Neznani storilec izkoristil nepazljivost.
16. 3. 2026 | 11:05

