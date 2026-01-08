  • Delo d.o.o.
PRLEKIJA

Spomin na veterane odvrgli kar ob cesto. Bralec: »Z veliko žalostjo gledam to sramoto«

Pri popravilu mostu v Prlekiji so poškodovali spominsko ploščo. Njen rešitelj kritičen tudi do občine, ta odgovornost zavrača.
Občina Ljutomer izraža globoko spoštovanje do osamosvojitvenih veteranov, zagotavlja županja Olga Karba.

Po popravilu spet na svojem mestu – in spet poškodovana! Foto: Janez Žabota

Spominsko ploščo so razbili med prenovo. Foto: Janez Žabota

Oste Bakal
 8. 1. 2026 | 07:21
3:30
Uredništvu Slovenskih novic je pisal Janez Žabota iz Pristave pri Ljutomeru. Motita ga poškodovani spominski tabli veteranom osamosvojitvene vojne na mostu čez reko Ščavnico v njegovi vasi. »Ko se peljem po mostu čez reko Ščavnico v Pristavi, me stisne pri srcu. Z veliko žalostjo gledam to sramoto. Leta 2023 je občina Ljutomer naročila sanacijo ograje na mostu. Na ograji je bila tudi spominska plošča braniteljem v osamosvojitveni vojni z datumom 3. 7. 1991. Ograjo so vrgli v travo ob cesti. Plošča je bila poškodovana, zato sem s traktorjem odhitel tja, da rešim, kar se rešiti da. S sovaščanom sva vse naložila na prikolico in odpeljala k meni na deponijo, kjer domači gasilci zbirajo staro železo za svoje delovanje. Vzel sem kotno brusilko in izrezal tisti del ograje, na katerem je bila pritrjena spominska plošča,« je v pismu navedel gospod Žabota.

Leta 2002 na mostu odkrili spominsko ploščo.

Med prenovo jo je izvajalec del razbil in zavrgel.

Popravljeno ploščo so namestili brez znaka.

Nato je posredoval pri izvajalcu del, da so ploščo odpeljali na popravilo. »Končno so tablo vrnili na svoje mesto, vendar brez znaka Pristava 3. 7. 1991. Žal so jo med pritrjevanjem spet poškodovali in takšna je še danes. V dveh letih niso našli časa, da popravijo to sramoto. Bilo je večkrat prijavljeno in pozvano, da se zadeva uredi, vendar do danes nič. Posredovalo je tudi Območno združenje Veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer – brez uspeha. Sramota je ostala in nikakor ni v čast Občini Ljutomer. Res me boli srce, da na občini ni nikogar, ki bi spominsko ploščo dal popraviti. Prav tako so ob prenovi odvrgli ploščo, na kateri sta leto in izvajalec gradnje mostu leta 1973. Jaz sem jo izrezal, in ko sem predal spominsko ploščo, sem tudi to drugo predal izvajalcu. A je niso vrnili na svoje mesto. Žalostno in sramotno,« je še zapisal.

V dveh letih niso našli časa, da popravijo to sramoto.

Ljutomerska županja Olga Karba je potrdila, da je spominsko ploščo med sanacijo mostu leta 2023 res poškodoval izvajalec del, podjetje Nograd. »Izvajalec je nato na lastne stroške zagotovil novo spominsko tablo. Nova tabla je bila ob namestitvi nepoškodovana, pri čemer je bil prisoten tudi predstavnik lokalne skupnosti. Občina o kasnejši poškodbi – zdaj manjka desni krak table – ni bila pisno obveščena. Občina Ljutomer izraža globoko spoštovanje do osamosvojitvenih veteranov in se jim zahvaljuje za njihovo vlogo pri nastanku samostojne države ter tudi do vseh drugih zgodovinskih spominskih obeležij. Za opozorilo na trenutno stanje se zahvaljujemo. Po seznanitvi z dejstvi bo občina preverila okoliščine nastanka poškodbe ter poskrbela, da bo spominska plošča ustrezno sanirana in zaščitena, kot se za takšne spomenike tudi spodobi,« je dejala županja Olga Karba.

