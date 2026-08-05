Spominčica ponuja oporo, znanje in prostor za pogovor vsem, ki skrbijo za svoje bližnje z demenco

Med najpogostejšimi vprašanji so, kako se ustrezno sporazumevati z osebo z demenco, kako jo vključevati v vsakodnevne aktivnosti in kako se odzvati, ko pride do zmedenosti, ponavljanja vprašanj ali vedenjskih sprememb. Spominčica – Alzheimer Slovenija svojcem in oskrbovalcem ponuja različne oblike podpore, ki lahko pomagajo pri lažjem obvladovanju spremenjenih življenjskih okoliščin.

Ena pomembnejših veščin pri skrbi za osebo z demenco je zagotovo ustrezna komunikacija, saj osebe z demenco postopoma izgubljajo sposobnost razumevanja zapletenih navodil, iščejo prave besede in težje sledijo daljšim pogovorom. Strokovnjaki zato priporočajo uporabo kratkih in jasnih stavkov, predvsem pa miren ton glasu in potrpežljivost. Pomembno je, da osebi namenimo dovolj časa za odgovor in je ne popravljamo, tudi če govori stvari, ki niso resnične. Osredotočimo se raje na njena čustva. Občutek varnosti, sprejetost in spoštovanje namreč pomembno vplivajo na počutje oseb z demenco.

Veliko svojcev se sprašuje, katere aktivnosti so primerne za osebe z demenco. Strokovnjaki svetujejo, da jih čim dlje vključujemo v vsakodnevna opravila, ki jih zmorejo opravljati samostojno ali ob manjši pomoči. To so lahko priprava preprostih obrokov, zalivanje rož, zlaganje perila, pometanje, poslušanje glasbe, sprehodi, pregledovanje družinskih fotografij ali različne ustvarjalne dejavnosti. Pomembno je, da so aktivnosti prilagojene posameznikovim sposobnostim in interesom, saj prispevajo k ohranjanju samostojnosti, občutku koristnosti in boljšemu razpoloženju.

Pri vsakodnevni skrbi za osebo z demenco nam lahko pomaga tudi ohranjanje ustaljene dnevne rutine, saj predvidljivost zmanjšuje občutke zmedenosti in stresa. Navodila je priporočljivo podajati po korakih, pomembne predmete pa hraniti na stalnih in varnih mestih. Če oseba z demenco postane vznemirjena ali zaskrbljena, pogosto pomaga miren pogovor, preusmeritev pozornosti na prijetno dejavnost ali sprehod.

Svojci in oskrbovalci se ob skrbi za osebo z demenco pogosto znajdejo pred zahtevnimi odločitvami in občutki preobremenjenosti, zato je pomembno, da podporo poiščejo tudi zase. Spominčica zanje organizira skupine za samopomoč, ki potekajo pod strokovnim vodstvom mesečno, v živo in po spletu, ter omogočajo izmenjavo izkušenj, pridobivanje novih znanj in pogovor z ljudmi, ki se srečujejo s podobnimi izzivi. Udeleženci skupin pogosto poudarjajo, da jim skupina pomaga zmanjšati občutek osamljenosti in jim daje občutek, da v skrbi za bližnjega niso sami.

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V Spominčici izvajajo tudi individualna svetovanja, na katerih lahko svojci v zaupnem pogovoru s strokovno delavko poiščejo pomoč pri reševanju konkretnih težav, povezanih z demenco.

Pomemben vir podpore je tudi svetovalni telefon Spominčice (059 305 555), kjer lahko svojci in oskrbovalci dobijo strokovne informacije, nasvete in usmeritve, ko se znajdejo v negotovosti ali potrebujejo pomoč pri iskanju rešitev za konkretne situacije.

Vsi, ki potrebujejo podporo, informacije ali pogovor, se lahko obrnejo na Spominčico po elektronski pošti svetovanje@spomincica.si ali pokličejo na številko svetovalnega telefona 059 305 555 vsak delovnik med 9. in 17. uro.

S pravočasno podporo, znanjem in razumevanjem je mogoče izboljšati kakovost življenja tako osebe z demenco kot tudi vseh, ki osebo z demenco spremljajo na življenjski poti.

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