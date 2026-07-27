Spominsko druženje ob dvojnem jubileju: Bočna s 600 let staro cerkvijo sv. Petra (FOTO)

600-LETNA CERKEV

Spomnili so se tudi 120-letnice župnije.

Ob idilični vasici Bočna pod Menino se z griča ob podružnični šoli in vrtcu Frana Kocbeka Gornji Grad odpira razgled na Zadrečko dolino ter hribovje Spečega meniha. Tam že šest stoletij stoji cerkev sv. Petra, ki se v pisnih virih prvič omenja v letu 1426. Leta 1855 so cerkvico povečali, a že 1895. je bila hudo poškodovana ob potresu. V letih, ki so sledila, so jo obnovili z več oltarji. Cerkev je dobila velik zvon že leta 1614. Ulil ga je mojster Elija Sombrak, blagoslovil pa ljubljanski škof in mecen Tomaž Hren. Ob letošnji okrogli 600-letnici cerkvi sv. Petra in 120. obletnici samostojne ...