RAZCVETENO POBOČJE

Spomladanski biser Negove: cvetoče narcise privabljajo obiskovalce

Obiskovalci si poleg cvetja ogledajo tudi grad in njegovo okolico, ki ponuja številne zanimivosti.
Pritegujejo številne občudovalce. FOTO: Ludvik Kramberger

Ni znano, kdaj je bil grajski hrib nasajen s temi lepimi cvetlicami. FOTO: Ludvik Kramberger

V Negovi največ narcis raste ob gradu. FOTO: Ludvik Kramberger

O. B.
 12. 4. 2026 | 07:02
Turistični biser Slovenskih goric Negova, ki je znana po pokojnem dobrotniku Ivanu Krambergerju in akademiku Antonu Trstenjaku, se ponaša tudi z znamenitim srednjeveškim gradom in Negovskim jezerom ter rastiščem narcis, ki že stoletja cvetijo na zaščitenem grajskem pobočju. Trganje cvetov in puljenje čebulnic sta tam prepovedana.

Pohod po rastiščih

Del zaščitenega gradu, ki je 28. decembra 1938, na pametvo ali dan nedolžnih otročičev pogorel, je obnovljen. Ima tudi ohranjeno in obnovljeno največje grajsko obzidje v Sloveniji, obnova najstarejšega dela gradu pa poteka ravno zdaj. Ni znano, kdaj je bil grajski hrib nasajen s temi lepimi spomladanskimi cvetlicami, lepota cvetov in njihov vonj pa pritegujeta številne turiste, ki si z veseljem ogledajo tudi grajsko poslopje in vrtove zelišč, ki jih je hvalevredno uredil pokojni Andrej Coklin iz Gornje Radgone. Mnogi te dni tako prvič v živo občudujejo cvetoče narcise, prihajajo od vsepovsod, Turistično društvo Negova - Spodnji Ivanjci pa vsako leto pripravi tudi Pohod med cvetočimi narcisami, med katerim obiščejo omenjena rastišča.

V Negovi največ narcis raste ob gradu. FOTO: Ludvik Kramberger
Narcise so rod čebulnic, ki jih je mogoče najti na večjem območju Evrope, severne Afrike in Azije; rastejo tudi v Sloveniji, po večini na območju Golice v Zahodnih Karavankah nad Jesenicami, pa na širšem območju Dolenjske in drugod, tudi v Negovi, kjer jih je največ v neposredni bližini cerkve, posvečene Marijinemu rojstvu oziroma pod vznožjem gradu. K skrbi za narcise so zavezani tudi lastniki travnikov, ki kosijo kakšen mesec pozneje, da obvarujejo cvetlice in da jih ne bi doletela takšna usoda kot narcise v Veržeju, kamor naj bi prišle po reki Muri iz avstrijskih planin. Tudi tam jih je bilo pred nekaj desetletji ogromno, a ker zanje niso ustrezno skrbeli, so izginile.

Ni znano, kdaj je bil grajski hrib nasajen s temi lepimi cvetlicami. FOTO: Ludvik Kramberger
Več iz teme

turizempomladizletNegovanarcise
ZADNJE NOVICE
07:21
Novice  |  Svet
RAZLOGI ZA ŽIVLJENJE

Pri komaj 17 letih je zaradi samomora izgubil brata, danes pomaga drugim: »Dvajset minut sem ga neprekinjeno oživljal« (VIDEO)

Po osebni tragediji je razvil projekt, ki s pismi neznancev nudi podporo ljudem v duševni stiski in dosega uporabnike v več kot 170 državah.
Kaja Grozina12. 4. 2026 | 07:21
07:20
Šport  |  Odmevi
ZGODOVINSKO

Bo Pogačar danes v »severnem peklu« uspel osvojiti še peti spomenik?

Drugič na startu kraljice vseh klasik Pariz - Roubaix, dirka se bo v Compiegnu začela ob 11.05, najboljše na cilju v suhem vremenu pričakujejo po dobrih petih urah in pol.
12. 4. 2026 | 07:20
07:02
Novice  |  Slovenija
RAZCVETENO POBOČJE

Spomladanski biser Negove: cvetoče narcise privabljajo obiskovalce

Obiskovalci si poleg cvetja ogledajo tudi grad in njegovo okolico, ki ponuja številne zanimivosti.
12. 4. 2026 | 07:02
06:57
Bulvar  |  Domači trači
KICKBOKS

Voditeljica Kmetije pred velikim izzivom: v Radgoni bo završalo (FOTO)

Dolgoletne sanje in ideja »kmetice« Natalije Bratkovič se uresničujejo. Mesto penine in sejmov se pripravlja na največji športni dogodek v zadnjih letih, državno prvenstvo v kickboxingu.
Oste Bakal12. 4. 2026 | 06:57
06:51
Bulvar  |  Zanimivosti
ARTEMIS 2

Astronavti podrli rekord, teoretiki zarot na nogah: To je »100-odstotna laž«

Štiričlanska posadka je zaključila epsko desetdnevno potovanje, a vsi v to ne verjamejo.
12. 4. 2026 | 06:51
06:33
Novice  |  Slovenija
SANACIJA BO ZAHTEVNA

Po vetrolomu na Gorenjskem grozi še lubadar: poškodovanih okoli 50.000 dreves

Najhuje so prizadeti gozdovi med Tržičem in Cerkljami, kjer je poškodovan velik del drevja.
Tina Horvat12. 4. 2026 | 06:33

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
