Spomladanski biser Negove: cvetoče narcise privabljajo obiskovalce

Turistični biser Slovenskih goric Negova, ki je znana po pokojnem dobrotniku Ivanu Krambergerju in akademiku Antonu Trstenjaku, se ponaša tudi z znamenitim srednjeveškim gradom in Negovskim jezerom ter rastiščem narcis, ki že stoletja cvetijo na zaščitenem grajskem pobočju. Trganje cvetov in puljenje čebulnic sta tam prepovedana.

Pohod po rastiščih

Del zaščitenega gradu, ki je 28. decembra 1938, na pametvo ali dan nedolžnih otročičev pogorel, je obnovljen. Ima tudi ohranjeno in obnovljeno največje grajsko obzidje v Sloveniji, obnova najstarejšega dela gradu pa poteka ravno zdaj. Ni znano, kdaj je bil grajski hrib nasajen s temi lepimi spomladanskimi cvetlicami, lepota cvetov in njihov vonj pa pritegujeta številne turiste, ki si z veseljem ogledajo tudi grajsko poslopje in vrtove zelišč, ki jih je hvalevredno uredil pokojni Andrej Coklin iz Gornje Radgone. Mnogi te dni tako prvič v živo občudujejo cvetoče narcise, prihajajo od vsepovsod, Turistično društvo Negova - Spodnji Ivanjci pa vsako leto pripravi tudi Pohod med cvetočimi narcisami, med katerim obiščejo omenjena rastišča.

V Negovi največ narcis raste ob gradu. FOTO: Ludvik Kramberger

Narcise so rod čebulnic, ki jih je mogoče najti na večjem območju Evrope, severne Afrike in Azije; rastejo tudi v Sloveniji, po večini na območju Golice v Zahodnih Karavankah nad Jesenicami, pa na širšem območju Dolenjske in drugod, tudi v Negovi, kjer jih je največ v neposredni bližini cerkve, posvečene Marijinemu rojstvu oziroma pod vznožjem gradu. K skrbi za narcise so zavezani tudi lastniki travnikov, ki kosijo kakšen mesec pozneje, da obvarujejo cvetlice in da jih ne bi doletela takšna usoda kot narcise v Veržeju, kamor naj bi prišle po reki Muri iz avstrijskih planin. Tudi tam jih je bilo pred nekaj desetletji ogromno, a ker zanje niso ustrezno skrbeli, so izginile.