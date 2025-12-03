Zahtevajo ponovitev referenduma, ker naj bi nasprotniki kršili zakonodajo

Po referendumu, na katerem so volivci zavrnili zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, je združenje Srebrna nit vložilo ugovor, v katerem zahtevajo ponovitev glasovanja. Poudarjajo, da so nasprotniki zakona v kampanji širili napačne informacije in sodelovali v njej brez ustrezne registracije kot organizatorji, kar po njihovem mnenju pomeni kršitve zakonodaje. Po besedah predsednice Srebrne niti Irene Žagar so bile v kampanji nasprotnikov zakona prisotne neregistrirane organizacije, med katerimi so bile tudi verske in zdravniške organizacije, navaja Delo. Te so kampanjo izvajale v verskih objektih in javnih zavodih, kar jim je omogočilo nepošteno prednost, saj so lahko izvajali dejavnosti brezplačno, kar podporniki zakona niso mogli. Po mnenju Srebrne niti takšna praksa ni v skladu z zakonom, ki predpisuje enake pogoje za vse organizatorje.

Organizacije širile neresnice

Poleg tega so organizacije, ki so nasprotovale zakonu, širile neresnice. Trdile so, da zakon omogoča evtanazijo ranljivih skupin, kot so invalidi, otroci in starejši, ter da bi ta zakon omogočil neetične prakse, navajajo. Srebrna nit trdi, da so te napačne informacije vplivale na odločitev volivcev in posledično na izid referenduma. Zahtevajo, da Državna volilna komisija (DVK) presodi, ali so te nepravilnosti vplivale na izid glasovanja. Če komisija ugotovi, da so bile kršitve dovolj pomembne, bo predlagano razveljavitev referenduma in izvedba novega glasovanja.

Pobudniki zakona opozarjajo, da ni dovolj zgolj štetje glasov, temveč tudi zagotavljanje, da se volivci lahko odločijo na podlagi poštenih in točnih informacij. Srebrna nit meni, da bi morebitne posledice neupoštevanja teh nepravilnosti pomenile nevaren precedens za prihodnje volilne procese v Sloveniji. O tem, ali bo referendum razveljavljen, bo odločala Državna volilna komisija. Njihova odločitev bo imela pomembne pravne in politične posledice, saj bo vplivala na prihodnje referendumske in volilne kampanje v Sloveniji.