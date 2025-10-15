Sporočilo iz Rusije odmeva! Ste videli, kaj je Nejc vprašal Putinovega zunanjega ministra? (VIDEO)

V Moskvi je nedavno slovenski študent imel možnost postaviti vprašanje Putinovemu zunanjemu ministru, je navedel portal Insajder.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov. FOTO: Roman Šipić

To se je zgodilo na srečanje študentov z ministrom Sergejem Lavrovom na moskovski državni univerzi MGIMO, kjer se šolajo bodoči diplomati iz celega sveta.

Jasno sporočilo Putinovega zunanjega ministra Poslovanje kot nekoč z EU državami, med njimi Slovenijo, ne bo več mogoče. Rusija bo po njegovih besedah odnose v bodoče gradila previdno.

Lavrov: Slovenija deluje popolnoma usklajeno z Zahodom

Nejc Strašek, študent prvega letnika mednarodnih odnosov, prava in diplomacije je Lavrova vprašal, ali lahko majhne države, kot je Slovenija, kljub članstvu v EU in Natu še vedno ohranjajo dialog in sodelovanje z Rusijo?

Lavrov je bil jasen: »Imamo države, katerih vlade vodijo neprijazno politiko do nas. In to sprejemamo kot dejstvo.«

Pri tem je izpostavil Slovenijo kot primer države, ki deluje popolnoma usklajeno z Zahodom in seveda poudaril, da denimo Madžarska in Slovaška, z Rusijo ohranjata dialog.