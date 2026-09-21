Športni objekt za vse generacije: nogometni center Velesovo pozdravili številni ugledni gostje (FOTO)

Ob občinskem prazniku so v Cerkljah na Gorenjskem slavnostno odprli nov Nogometni center Velesovo, pomemben mejnik v razvoju športne infrastrukture občine, namenjene vsem generacijam.

Odprtja so se poleg domačih vidnih gostov udeležili številni predstavniki ministrstev, poslanci, predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović, predsednik Nogometne zveze Gorenjske Mihael Zrim, predsednika Nogometnega kluba Cerklje in NK Velesovo - Cerklje Matjaž Ljubenšek in Primož Štrajhar ter župani sosednjih občin. Med gosti so bili tudi predstavniki občinske uprave iz Cerkelj, svetniki in svetnice ter sponzorji.

Novi športni objekt je blagoslovil velesovski župnik in dekan Slavko Kalan.

Slavnostni govornik je bil župan Občine Cerklje na Gorenjskem Franc Čebulj: »Nogometni center Velesovo danes ponosno stoji kot dokaz, kaj vse je mogoče doseči, ko se združijo skupna vizija, predanost in neprecenljiva podpora ministrstva za gospodarstvo, Fundacije za šport, Nogometne zveze Slovenije, sponzorjev, športnikov in vseh, ki so verjeli v ta projekt, ter občinskega sveta Cerklje na Gorenjskem. Naše zaupanje in finančni vložek nista omogočila le gradnje sodobne infrastrukture, temveč sta postavila tudi trdne temelje za dolgoročni razvoj športa ter ustvarila prostor, kjer bodo lahko prihodnje generacije razvijale svoj talent, krepile zdravje, zdrav življenjski slog in sklepale prijateljstva. Nogometni center Velesovo je srce lokalnega športa.«

Odprtje so sklenili z rezanjem traku

V sezoni 2026/2027 imajo v Cerkljah 20 selekcij. V klubske programe je vključenih 300 otrok, za članski ekipi za razvoj mladih skrbi 25 trenerjev. V zadnjih petih letih so namenili 2,5 milijona evrov za športno infrastrukturo in pridobili 518 tisoč evrov nepovratnih sredstev.

Veseli so novega nogometnega centra.

Županu je čestital tudi predsednik NZS Radenko Mijatović, novi center pa je blagoslovil velesovski župnik in dekan Slavko Kalan. V kulturnem programu je sodelovala Godba Cerklje, program pa je vodila Ana Jagodic Dovžan. Odprtje so sklenili z rezanjem traku, ki mu je sledilo prijetno druženje.