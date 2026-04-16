Športni park bo povezal vse generacije (FOTO)

Kamniški župan Matej Slapar je skupaj z ravnateljico Osnovne šole Toma Brejca Mojco Rode Škrjanc, ravnateljico OŠ Frana Albrehta Kamnik Moniko Glücks Donko in upravljavcem novih športnih površin, direktorjem Zavoda za turizem in šport Kamnik Luko Svetcem, uradno odprl nove zunanje športne in parkovne površine med šolama. Dogodek je zaznamovala izjemna udeležba: več kot 1300 otrok je zapolnilo prizorišče, med njimi pa jih je več kot 250 z nastopi ustvarilo živahen, navdihujoč in nepozaben program. Z novo ureditvijo je območje pridobilo sodoben športnorekreacijski park, ki zaključuje celostno prenovo prostora in pomembno pripomore k višji kakovosti bivanja v lokalnem okolju. Novi park je dopoldne namenjen učencem obeh šol, popoldne pa širši javnosti, saj ponuja številne možnosti za gibanje, druženje in kakovostno preživljanje prostega časa. Posebno pozornost so namenili dostopnosti, zato je v celoti prilagojen gibalno oviranim, da lahko brez težav uporabljajo igrišče in spremljajoče površine.
1,3 MILIJONA znaša vrednost.
Učenke in učenci obeh osnovnih šol so pripravili program, v katerem se je pet zborov obeh šol združilo v enoten, mogočen in ubrani glas, ki je ob spremljavi skupine napolnil prostor s posebno energijo. Dogajanje je dopolnila plesno-dramska in akrobatska točka, ki je pokazala izjemne spretnosti najmlajših ter razkrila, kako vsestransko in živahno bo novo igrišče. Za pravo glasbeno doživetje je poskrbela Nina Pušlar, ki je s prihodom na oder otroke popolnoma presenetila, medtem ko je za sproščeno vzdušje in zabavne besedne igre skrbel Rok Škrlep. Po uradnem delu je sledil še prikaz različnih športnih iger, ki so predstavile večnamenskost novega igrišča.
Čuvajte to igrišče, da bo ostalo takšno, kot je danes.
Gradbena dela je izvajalo podjetje GP Resnik, projektant je bil Atelje Hočevar. Končna vrednost vseh izvedenih gradbenih del znaša nekaj več kot 1,3 milijona evra. Občina Kamnik je za projekt uspešno pridobila tudi 500.000 evrov nepovratnih sredstev na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.