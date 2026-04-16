Športni park bo povezal vse generacije (FOTO)

Kamniški župan Matej Slapar je skupaj z ravnateljico Osnovne šole Toma Brejca Mojco Rode Škrjanc, ravnateljico OŠ Frana Albrehta Kamnik Moniko Glücks Donko in upravljavcem novih športnih površin, direktorjem Zavoda za turizem in šport Kamnik Luko Svetcem, uradno odprl nove zunanje športne in parkovne površine med šolama. Dogodek je zaznamovala izjemna udeležba: več kot 1300 otrok je zapolnilo prizorišče, med njimi pa jih je več kot 250 z nastopi ustvarilo živahen, navdihujoč in nepozaben program. Z novo ureditvijo je območje pridobilo sodoben športnorekreacijski park, ki zaključuje celostno prenovo prostora in pomembno pripomore k višji kakovosti bivanja v lokalnem okolju. Novi park je dopoldne namenjen učencem obeh šol, popoldne pa širši javnosti, saj ponuja številne možnosti za gibanje, druženje in kakovostno preživljanje prostega časa. Posebno pozornost so namenili dostopnosti, zato je v celoti prilagojen gibalno oviranim, da lahko brez težav uporabljajo igrišče in spremljajoče površine.

1,3 MILIJONA znaša vrednost.

Mladi Kamničani so veliki športni navdušenci. FOTO: Mih Lindič

Vsi v en glas

Ravnateljica OŠ Toma Brejca Mojca Rode Škrjanc je na odprtju poudarila, da je to dan za praznovanje: »Dolga leta smo sanjali o tem igrišču ter potrpežljivo čakali nanj in na ta trenutek. Velikokrat smo obujali spomine, kako lepo je bilo na naši stari šoli, ko smo ob njej imeli igrišče. Po 14 letih se nam je želja izpolnila, pridobili smo prečudovito, novo, sodobno in za nas najlepše zunanje igrišče na svetu.« Zahvalila se je vsem, ki so pripomogli h gradnji tega prostora, ter občini in županu za odločnost in pogum, da je projekt pripeljal do konca. Zaželela je, da bi na tem igrišču potekalo čim več športnih, sproščujočih trenutkov in čim več sodelovanja. »Čuvajte to igrišče. Čuvajte ga, da bo ostalo takšno, kot je danes,« je sklenila svoj nagovor. Monika Glücks Donko, ravnateljica OŠ Frana Albrehta, pa je med drugim dejala: »Odprtje novega športnega igrišča ni le pridobitev v prostoru, temveč je pridobitev za ljudi, za skupnost in predvsem za naše otroke. Zaposleni in generacije učencev OŠ Frana Albrehta Kamnik smo dolga leta, celo desetletja, sanjali in hrepeneli po športnih površinah, ki bi omogočale zdravo gibanje otrok na prostem, kakovostno izvajanje pouka športa in igro.«

Učenke in učenci obeh osnovnih šol so pripravili program, v katerem se je pet zborov obeh šol združilo v enoten, mogočen in ubrani glas, ki je ob spremljavi skupine napolnil prostor s posebno energijo. Dogajanje je dopolnila plesno-dramska in akrobatska točka, ki je pokazala izjemne spretnosti najmlajših ter razkrila, kako vsestransko in živahno bo novo igrišče. Za pravo glasbeno doživetje je poskrbela Nina Pušlar, ki je s prihodom na oder otroke popolnoma presenetila, medtem ko je za sproščeno vzdušje in zabavne besedne igre skrbel Rok Škrlep. Po uradnem delu je sledil še prikaz različnih športnih iger, ki so predstavile večnamenskost novega igrišča.

Čuvajte to igrišče, da bo ostalo takšno, kot je danes.

Gradbena dela je izvajalo podjetje GP Resnik, projektant je bil Atelje Hočevar. Končna vrednost vseh izvedenih gradbenih del znaša nekaj več kot 1,3 milijona evra. Občina Kamnik je za projekt uspešno pridobila tudi 500.000 evrov nepovratnih sredstev na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Za odprtje so pripravili zanimiv program. FOTO: Mih Lindič

Pet zborov obeh šol se je združilo v enoten, mogočen in ubran glas. FOTO: Mih Lindič

Nadobudni otroci so s simbolnimi podajami žog osrednjim gostom pokazali povezanost, sodelovanje in skupno skrb za prostor. FOTO: Mih Lindič