NOVA PRIDOBITEV

Športni park bo povezal vse generacije (FOTO)

Središče Kamnika s sodobnimi površinami za rekreacijo, dopoldne za osnovnošolce, popoldne pa za širšo javnost.
Športni park s kuliso Kamniških planin FOTO: Mih Lindič

Mladi Kamničani so veliki športni navdušenci. FOTO: Mih Lindič

Za odprtje so pripravili zanimiv program. FOTO: Mih Lindič

Pet zborov obeh šol se je združilo v enoten, mogočen in ubran glas. FOTO: Mih Lindič

Po uradnem delu so prikazali različne športne igre, ki so predstavile večnamenskost novega igrišča. FOTO: Mih Lindič

Nadobudni otroci so s simbolnimi podajami žog osrednjim gostom pokazali povezanost, sodelovanje in skupno skrb za prostor. FOTO: Mih Lindič

Primož Hieng
 16. 4. 2026 | 12:37
Kamniški župan Matej Slapar je skupaj z ravnateljico Osnovne šole Toma Brejca Mojco Rode Škrjanc, ravnateljico OŠ Frana Albrehta Kamnik Moniko Glücks Donko in upravljavcem novih športnih površin, direktorjem Zavoda za turizem in šport Kamnik Luko Svetcem, uradno odprl nove zunanje športne in parkovne površine med šolama. Dogodek je zaznamovala izjemna udeležba: več kot 1300 otrok je zapolnilo prizorišče, med njimi pa jih je več kot 250 z nastopi ustvarilo živahen, navdihujoč in nepozaben program. Z novo ureditvijo je območje pridobilo sodoben športnorekreacijski park, ki zaključuje celostno prenovo prostora in pomembno pripomore k višji kakovosti bivanja v lokalnem okolju. Novi park je dopoldne namenjen učencem obeh šol, popoldne pa širši javnosti, saj ponuja številne možnosti za gibanje, druženje in kakovostno preživljanje prostega časa. Posebno pozornost so namenili dostopnosti, zato je v celoti prilagojen gibalno oviranim, da lahko brez težav uporabljajo igrišče in spremljajoče površine.

1,3 MILIJONA znaša vrednost.

Ravnateljica OŠ Toma Brejca Mojca Rode Škrjanc je na odprtju poudarila, da je to dan za praznovanje: »Dolga leta smo sanjali o tem igrišču ter potrpežljivo čakali nanj in na ta trenutek. Velikokrat smo obujali spomine, kako lepo je bilo na naši stari šoli, ko smo ob njej imeli igrišče. Po 14 letih se nam je želja izpolnila, pridobili smo prečudovito, novo, sodobno in za nas najlepše zunanje igrišče na svetu.« Zahvalila se je vsem, ki so pripomogli h gradnji tega prostora, ter občini in županu za odločnost in pogum, da je projekt pripeljal do konca. Zaželela je, da bi na tem igrišču potekalo čim več športnih, sproščujočih trenutkov in čim več sodelovanja. »Čuvajte to igrišče. Čuvajte ga, da bo ostalo takšno, kot je danes,« je sklenila svoj nagovor. Monika Glücks Donko, ravnateljica OŠ Frana Albrehta, pa je med drugim dejala: »Odprtje novega športnega igrišča ni le pridobitev v prostoru, temveč je pridobitev za ljudi, za skupnost in predvsem za naše otroke. Zaposleni in generacije učencev OŠ Frana Albrehta Kamnik smo dolga leta, celo desetletja, sanjali in hrepeneli po športnih površinah, ki bi omogočale zdravo gibanje otrok na prostem, kakovostno izvajanje pouka športa in igro.«

Vsi v en glas

Učenke in učenci obeh osnovnih šol so pripravili program, v katerem se je pet zborov obeh šol združilo v enoten, mogočen in ubrani glas, ki je ob spremljavi skupine napolnil prostor s posebno energijo. Dogajanje je dopolnila plesno-dramska in akrobatska točka, ki je pokazala izjemne spretnosti najmlajših ter razkrila, kako vsestransko in živahno bo novo igrišče. Za pravo glasbeno doživetje je poskrbela Nina Pušlar, ki je s prihodom na oder otroke popolnoma presenetila, medtem ko je za sproščeno vzdušje in zabavne besedne igre skrbel Rok Škrlep. Po uradnem delu je sledil še prikaz različnih športnih iger, ki so predstavile večnamenskost novega igrišča.

Čuvajte to igrišče, da bo ostalo takšno, kot je danes.

Gradbena dela je izvajalo podjetje GP Resnik, projektant je bil Atelje Hočevar. Končna vrednost vseh izvedenih gradbenih del znaša nekaj več kot 1,3 milijona evra. Občina Kamnik je za projekt uspešno pridobila tudi 500.000 evrov nepovratnih sredstev na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
Promo
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
PromoPhoto
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
14. 4. 2026 | 15:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROJEKTI

Slovenska gradbišča vstopajo v novo dobo, sprememba je že tukaj

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Slovenske novice10. 4. 2026 | 12:19
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Hrbtenica pod pritiskom sodobnega življenja

Dolgotrajno sedenje, digitalne navade in pomanjkanje gibanja so postali stalnica sodobnega vsakdana. Posledice vse pogosteje občutimo v hrbtenici, kjer se bolečine pojavljajo že pri mlajših generacijah. O tem, zakaj se to dogaja in kako lahko ukrepamo, smo se pogovarjali z ortopedom Samom Novakom.
14. 4. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bodo tudi v Sloveniji dostavljali roboti?

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:21
Promo
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NAMIG

Od Dalmacije do Slavonije: potovanje okusov po Hrvaški

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:44
