  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IZJEMNI ŠAHIST

Športni svet žaluje: umrl je Bruno Parma

Zablestel že kot mladinec in postal mladinski svetovni prvak v šahu, edini Slovenec s tem nazivom.
Fotografija je simbolična. FOTO: Mutaal Kayani/Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Mutaal Kayani/Getty Images
STA, B. K. P.
 10. 2. 2026 | 13:32
 10. 2. 2026 | 13:49
1:32
A+A-

V 85. letu starosti je v petek umrl slovenski šahovski velemojster Bruno Parma, je na spletni strani zapisala Šahovska zveza Slovenije. Parma velja za eno največjih in najbolj prepoznavnih imen slovenskega šaha ter sinonim vrhunskega tekmovalnega šaha v Sloveniji, so še zapisali pri krovni zvezi. V svoji bogati karieri je osvojil šest kolajn na šahovskih olimpijadah, in sicer štiri srebrne (1962, 1964, 1968, 1974) in dve bronasti (1970, 1980). Za jugoslovansko reprezentanco, eno najmočnejših ekip tistega časa, je nastopil na osmih šahovskih olimpijadah in pri tem v vseh nastopih izgubil le tri partije.

Zablestel je že kot mladinec in leta 1961 na Nizozemskem postal mladinski svetovni prvak. To mu je uspelo kot drugemu Jugoslovanu, do danes je edini Slovenec s tem nazivom. Že dve leti pozneje je osvojil velemojstrski naziv. Za svoje dosežke je prejel več priznanj Šahovske zveze Slovenije in športnih organizacij, najvišje priznanje ŠZS Vidmarjevo priznanje in Bloudkovo nagrado za izredne dosežke v šahu. »Njegov vpliv na slovenski šah je bil izjemen, saj je navdihnil številne generacije šahistov. Slovenska šahovska skupnost se ga bo spominjala kot pionirja vrhunskega tekmovalnega šaha in predanega ambasadorja igre,« je zapisala krovna šahovska zveza.

Več iz teme

smrtšportnikšahBruno Parma
ZADNJE NOVICE
14:42
Bulvar  |  Domači trači
NEVROLOŠKA BOLEZEN

Iz Barcelone se je javil Sašo Avsenik, moral bo odložiti harmoniko (VIDEO)

V preteklem tednu je vnuk legendarnega Slavka Avsenika odpotoval v Barcelono na terapije.
10. 2. 2026 | 14:42
14:27
Novice  |  Slovenija
ZD CELJE

Opozorilo iz Celja! »Po terenu hodi oseba, ki se lažno predstavlja kot patronažna sestra«

V Zdravstvenem domu Celje opozarjajo na zaskrbljujoče dogajanje na terenu.
10. 2. 2026 | 14:27
14:26
Bralci
ODDAJTE BREZPLAČNO E-ČESTITKO

Za valentinovo tudi letos voščite v Slovenskih novicah

Na letošnje valentinovo lahko ljubezen svoji dragi ali dragemu izpoveste v najbolj branem časniku v Sloveniji. Vaša voščila bomo brezplačno objavili prav na dan zaljubljencev, v soboto, 14. februarja, v spletni in tiskani ediciji Slovenskih novic.
10. 2. 2026 | 14:26
14:13
Novice  |  Slovenija
GREMO NA ČAJ

Duhovnik Andrej Goličnik: kjer koli župnikuje, zahteva del vrta zase in za svoje rožice

Večer, posvečen zeliščem, v spomin na vsestranskega Boštanjčana.
10. 2. 2026 | 14:13
14:01
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NAPAD

Občutljivi posnetki: učitelj premlatil učenca, sošolci vse posneli (VIDEO)

V eni od šol v Prištini se je zgodilo pretresljivo nasilje.
10. 2. 2026 | 14:01
14:00
Video
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Živite v mansardi? Te napake delamo skoraj vsi – strokovnjaka razkrivata resnico

Z izr. prof. dr. Tomažem Novljanom in Pio Podlipnik v Deloindom podkastu govorimo o svetlobi, tlorisih, pohištvu po meri in bivalnem udobju mansard.
Nina Štajner10. 2. 2026 | 14:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki