Športni svet žaluje: umrl je Bruno Parma

V 85. letu starosti je v petek umrl slovenski šahovski velemojster Bruno Parma, je na spletni strani zapisala Šahovska zveza Slovenije. Parma velja za eno največjih in najbolj prepoznavnih imen slovenskega šaha ter sinonim vrhunskega tekmovalnega šaha v Sloveniji, so še zapisali pri krovni zvezi. V svoji bogati karieri je osvojil šest kolajn na šahovskih olimpijadah, in sicer štiri srebrne (1962, 1964, 1968, 1974) in dve bronasti (1970, 1980). Za jugoslovansko reprezentanco, eno najmočnejših ekip tistega časa, je nastopil na osmih šahovskih olimpijadah in pri tem v vseh nastopih izgubil le tri partije.

Zablestel je že kot mladinec in leta 1961 na Nizozemskem postal mladinski svetovni prvak. To mu je uspelo kot drugemu Jugoslovanu, do danes je edini Slovenec s tem nazivom. Že dve leti pozneje je osvojil velemojstrski naziv. Za svoje dosežke je prejel več priznanj Šahovske zveze Slovenije in športnih organizacij, najvišje priznanje ŠZS Vidmarjevo priznanje in Bloudkovo nagrado za izredne dosežke v šahu. »Njegov vpliv na slovenski šah je bil izjemen, saj je navdihnil številne generacije šahistov. Slovenska šahovska skupnost se ga bo spominjala kot pionirja vrhunskega tekmovalnega šaha in predanega ambasadorja igre,« je zapisala krovna šahovska zveza.