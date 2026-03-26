ZLORABE POD KRINKO DUHOVNOSTI

Spregovorila še ena žrtev budističnega vodje: »Tudi pri šestnajstih letih nisem verjela, da je spolnost lahko zdravljenje«

Maša Mesarko je za Slovenske novice spregovorila o izkušnji, ki jo je kot mladoletnica doživljala kot duhovno pomoč, danes pa jo razume kot manipulacijo in zlorabo.
Ronan Chatellier je živel in še živi, tako kaže, vse prej kot v skladu z budističnimi načeli. FOTO: Roman Šišić, Delo

Budistični vodja. FOTO: Wikipedia

Maša Mesarko. FOTO: Osebni Arhiv

Katja Pančur. FOTO: Črt Piksi 

Ronan Chatellier je živel in še živi, tako kaže, vse prej kot v skladu z budističnimi načeli. FOTO: Roman Šišić, Delo
Budistični vodja. FOTO: Wikipedia
Maša Mesarko. FOTO: Osebni Arhiv
Katja Pančur. FOTO: Črt Piksi 
Kaja Grozina
 26. 3. 2026 | 09:12
Nova pričevanja v primeru nekdanjega budističnega vodje Ronana Chatellierja, znanega tudi kot Shenphen Rinpoče, razkrivajo ponavljajoče se vzorce domnevnih zlorab, manipulacije in zlorabe položaja. Za Slovenske novice je spregovorila domnevna žrtev Maša Mesarko, oglasila se je tudi Katja Pančur, ki potrjuje podobne vzorce ravnanja.

Maša Mesarko danes jasno pove, da to, kar je kot mladoletnica doživljala, ni bilo zdravljenje. »Spolnost ne more biti zdravljenje,« pravi. V Dharmaling je prišla kot mladoletnica, z dovoljenjem staršev, v času, ko je iskala duhovni razvoj in pomoč. »Bila sem stara šestnajst let, ko sem stopila v razmerje z njim. Zelo spretno mi je vzbudil zaupanje in radovednost,« opisuje. Ključno spoznanje je prišlo, ko je začela opažati razkorak med njegovo javno in zasebno podobo. »To zavedanje, da je ta človek nekaj čisto drugega, ko si z njim intimen in sam, pred skupino vernikov pa dober retorik, ki govori nekaj, deluje pa ravno nasprotno, me je prepričalo, da zelo dobro ve, kaj počne.«

Trdil je, da ljudi zdravi z dotiki 

Po njenih besedah je spolne odnose utemeljeval skozi svojo vlogo učitelja. »Spomnim se trenutka, ko mi je rekel: »še zmeraj sem tvoj učitelj«. Nič posebnega pa vendarle me je postavil v položaj, ko nisem vedela, kaj naj si mislim. Torej, v spolnosti sva enaka, izven nje pa ne? Ali nikoli nisva enaka?« V skupnosti je imel izrazito avtoriteto. »O njem smo govorili povsod.« Na vprašanje o opravičevanju njegovih dejanj odgovarja neposredno: »Če njega vprašate, bo rekel, da ljudi zdravi z dotiki. Sama dodajam, da mu očitno kdaj, kaj kam spolzi.« Po njenem je šlo za sistematično prestopanje meja. »Namesto da mi je vzel nedolžnost, bi se lahko odzval odgovorno in pedagoško. Delovalo je, kot da se je vse skupaj začelo na mojo pobudo, vendar je to človek, ki zna ljudi napeljati, da sledijo njegovim interesom.« Opisuje tudi situacijo, ko ji je ob bolečinah v križu ponudil pomoč. »Rekel mi je, naj se uležem na mizo, in mi položil roko na križ. Ko sem mu naslednjič rekla, da je bolečina minila, je odgovoril: »škoda, ker sedaj se te ne morem več dotakniti«. Danes poudarja, da je šlo za manipulacijo. 

Ronan Chatellier, znan tudi kot Shenphen Rinpoče, je francoski državljan, ki je v Slovenijo prišel leta 2002 in tu ustanovil budistični center Dharmaling. Predstavljal se je kot duhovni učitelj in zdravilec, ki naj bi pomagal z dotikom in duhovnimi praksami, v skupnosti pa je imel močan vpliv in številne sledilce. V Sloveniji je pridobil tudi državljanstvo, v javnosti pa se je pojavljal kot predavatelj in vodja različnih delavnic.

Kasneje ga je več žrtev prijavilo zaradi domnevnih spolnih zlorab, med njimi tudi mladoletniki. Kazenski postopki proti njemu trajajo že več kot desetletje. Ker ga Francija Sloveniji ni izročila, se postopek seli v Francijo. Chatellier je očitke v javnosti zavračal.

Kot mladoletnico jo je najbolj prepričala njegova navidezna očetovska vloga. »Na zunaj je bil videti kot skrben samohranilec, vsi v skupnosti so mu zaupali. Gledali so ga kot boga.« A zasebno ga opisuje drugače: »Ko sem bila sama z njim, se mi je zdel dvoličen.« Danes njegovo ravnanje razume kot manipulacijo. »Kot pravi kult osebnosti me je izoliral od ostalih s skrivnostjo, ki sva jo imela.«

Okolico je prepričeval, da je nora 

Ko je spregovorila, se je soočila z zavračanjem. »Vsem je rekel, da sem nora in naj me izbrišejo in blokirajo.« Tudi odziv bližnjih je bil boleč. »Takratna najboljša prijateljica mi je očitala, da sem sebična in da ne ve, ali bi mi verjela.« Najtežje ji je bilo prekiniti navezanost in javno spregovoriti. Opozarja tudi na širši problem. »Družba zlorabljenega zlorabi vsakič znova – ko mu ne verjame, ko upravičuje in ko se ne opredeli.« Prepričana je, da vzorci niso osamljeni. »Skupna točka vsem nam je bila mladoletnost. Ne predstavljam si, da bi spal samo z otroki, ker se sam pred sabo ne bi počutil uspešnega, ravno zaradi pomanjkanja ženske potrditve. Se pa sprašujem, ali so odrasli v kultu kdaj pomislili ali ugibali, zakaj je odvrgel meniška oblačila in kaj se dogaja po, tako rekoč, spalnicah v njegovi hiši.« Na vprašanje o njegovi nevarnosti danes odgovarja: »Dovolj nazorno je dejstvo, da se je po prihodu v Dharmaling ločilo nekje 70 % vseh žensk. Zaslepil jih je do te mere, da so bile sredi belega dne v sosednjem prostoru, medtem ko je Rinpoče zlorabljal njihove ali pa tuje otroke v svoji pisarni.« 

Po njenem je slepo zaupanje ustvarilo selektiven vid in sluh, v katerem ljudje niso več preverjali realnosti, ampak so branili figuro, v katero so vložili leta življenja, prepričanj in identitete. »Njegova žena je leta 2014 zapustila najverjetneje psihično zdravega moža in vzela dva majhna otroka ter se odšla poročit z njim. Poznala ga je že nekaj časa, saj je kot Madžarka na Madžarskem zanj opravljala delo tajnice in organizatorke, vztraja pa z njim že, kaj, 12. leto? Skratka, lahko trdim, da resnično poznali smo ga edinole otroci, ker smo vedeli za njegovo resnično naravo.«

Žrtve čakajo na prenos postopka v Francijo 

Podobne vzorce potrjuje tudi Katja Pančur, ki je o zlorabah s strani duhovnega vodje napisala knjigo Varna hiša groze. »Z vsemi je deloval na isti način, tako da smo imeli vsi zelo podobno izkušnjo.« Po njenem je način manipulacije prilagajal posamezniku. »Z mano je igral na noto sirote.« Spominja se, kako naj bi Mašo opisoval drugim. »Rekel je, da je duševno bolna in da hodi na terapijo. Danes vsi vemo, kakšne terapije so to bile.«

Pančurjeva opozarja tudi na dolgotrajnost postopkov. »Zakaj postopek ni zaključen? Ker so sodne zadeve nehumano dolgotrajne.« Trenutno čakajo na prenos postopka v Francijo. »Francozi ga Sloveniji niso izročili, zato so mu dolžni soditi na svojih tleh.« Prepričana je, da se postopku tam ne bo mogel izogniti. »V rodni Franciji se sodnemu postopku ne bo mogel izmakniti.« Maša pa pri tem dodaja: »Problem so veze ter nesposobno sodstvo. Dotični goreč navdušenec oziroma sledilec, ki je uredil izpust iz pripora v Franciji, je zaposlen na pravosodnem ministrstvu.«

Na vprašanje o njegovi nevarnosti Pančurjeva danes odgovarja: »Največjo nevarnost predstavlja to, da ljudem še vedno pere možgane, z njimi manipulira in jih izigrava.« Dodaja, da so se ji po pričevanju oglasile tudi druge žrtve. »Najbolj sem vesela, da sem pomagala trem njegovim žrtvam, da ga prijavijo.«

Kam po pomoč ob spolni zlorabi?

Obrnete se lahko na policijo (113) ali najbližji center za socialno delo.
Na voljo so tudi specializirane organizacije, kot je Društvo SOS telefon (brezplačna številka 080 11 55), ki nudi anonimno podporo.

Za otroke in mladostnike je na voljo tudi TOM telefon (116 111), ki omogoča anonimne pogovore in podporo v stiski. Pomagajo vam lahko tudi pri inštitutu Lunina vila. 

