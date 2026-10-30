Smrtno nevarno pod klifom: sprehajalci med Piranom in Fieso tvegajo življenje (FOTO)

Priljubljena obmorska pešpot med Piranom in Fieso, ki jo vsak dan prehodijo stotine domačinov in turistov, ostaja zaprta. Narava je pod flišnim klifom znova pokazala zobe. Deževja so brežine tako močno razmočila, da so se sprožili nevarni podori. Skale so letele z višine, nekatere so prebile obstoječo zaščito, na posameznih odsekih brez mrež pa je grozilo najhujše. Ker se klif še vedno kruši, mreže pa so do vrha napolnjene s težkim skalnim podorom, je civilna zaščita nemudoma ukrepala.

Ruska ruleta

Da ne gre za igro, dokazujejo krvavi in nevarni dogodki iz preteklosti. Ta ista pot je bila namreč zaprta že lani, ko se je nanjo zvalila večtonska skala. Takrat so morali posredovati specializirani plezalci in geomehaniki, ki so ogromno kamnito gmoto po delih odstranili in jo zavalili v morje, da so sploh lahko očistili traso. Pirančani se dobro spominjajo tudi hudih nesreč iz preteklih desetletij na tem območju, ko so padajoči kosi fliša že hudo poškodovali sprehajalce, ki so prezrli opozorila. Flišni klif je nepredvidljiv, skala se lahko utrga v sekundi, udarec z večmetrske višine pa je za človeka hitro usoden.

420 TISOČAKOV bo stala obnova.

Kljub jasnim znakom, preprekam in rdečim trakovom nekateri brezbrižni sprehajalci še vedno tvegajo svoje življenje in hodijo mimo zapor. Iz Civilne zaščite Piran zato pošiljajo resno opozorilo: »Ljudje morajo razumeti, da zapora ni tam zaradi birokracije, ampak zaradi neposredne nevarnosti za življenje. Teren je po dolgotrajnem deževju popolnoma nestabilen. Vsak korak pod klifom v tem trenutku pomeni rusko ruleto. Pozivamo vse domačine in obiskovalce, naj dosledno spoštujejo postavljeno signalizacijo in ne izzivajo nesreče.«

Kdaj bo spet varno?

Interventne službe so takoj po zaprtju s poti odstranile največje skale, ki so neposredno ogrožale teren, a to je bila le prva pomoč. Za pravo varnost bo potrebna temeljita, malo daljša in draga rekonstrukcija. Občina Piran bo v začetku novembra začela obsežna sanacijska dela, za katera bo namenila 420.000 evrov.

Flišni klif je nepredvidljiv, skala se lahko utrga v sekundi.

Specializirani izvajalci bodo morali najprej izprazniti in očistiti obstoječe varovalne mreže, ki so zaradi zadnjih podorov povsem zapolnjene in ne opravljajo več svoje funkcije. Nato sledi vrtanje novih sider, utrjevanje labilnih struktur klifa ter namestitev dodatnih, visokoobremenilnih lovilnih mrež na odsekih, ki so doslej ostali nezaščiteni. Če bodo vremenske razmere pozimi dopuščale nemoteno delo na terenu, občina načrtuje ponovno odprtje pešpoti v februarju prihodnje leto. Vendar pa oblasti že zdaj opozarjajo, da je klif živ naravni organizem. Tudi po tej dragi sanaciji nevarnosti nikoli ne bo mogoče povsem izključiti, zato bo gibanje po priljubljeni obmorski poti dolgoročno vedno ostalo na lastno odgovornost sprehajalcev. Do februarja pa velja jasna prepoved. Obhod iz Pirana do Fiese bo treba ubrati po varni cesti nad klifom.

Vsak korak pod klifom je izzivanje sreče. Foto: Okolje Piran

Pirančani se dobro spominjajo hudih nesreč, ko so kosi fliša poškodovali sprehajalce, ki so prezrli opozorila. Foto: Civilna zaščita Piran