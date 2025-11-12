  • Delo d.o.o.
PREPOVED PRIPENJANJA PSOV

Sprejetje našega zakona odmeva tudi v regiji: »Bravo, Slovenija! Najlepše vzgojen narod«

Od torka ni več dovoljeno trajno pripenjanje psov na verige.
Psi so po pojasnilih pristojnih družabne živali, ki potrebujejo gibanje, stik z ljudmi in okoljem ter primerno zavetje. FOTO: K_thalhofer/Getty Images
Psi so po pojasnilih pristojnih družabne živali, ki potrebujejo gibanje, stik z ljudmi in okoljem ter primerno zavetje. FOTO: K_thalhofer/Getty Images
B. K. P.
 12. 11. 2025 | 19:20
2:06
A+A-

V torek, 11. novembra, je v Sloveniji začel veljati zakon, ki prepoveduje trajno pripenjanje psov na verige, kar je nadvse razveselilo ljubitelje živali, ki so se dolgo borili za pravice teh človekovih prijateljev, ki jih nekateri še vedno obravnavajo kot vse prej kot to.

Zakon pa je veliko pozornosti vzbudil tudi pri naših sosedih, mnogi mediji iz držav bivše Jugoslavije so se razpisali o njem in ga pohvalili, da gre za korak v pravi smer, ter da bi se po Sloveniji in Slovencih morali zgledovati tudi drugi. Še posebej so bili nad sprejetjem zakona navdušeni v Bosni in Hercegovini, kjer imajo že desetletja velike težave s potepuškimi psi.

Ti se vedno bolj množijo, obenem pa jim primanjkuje hrane, živijo v težkih razmerah, brez veterinarske oskrbe in mnogi ne dočakajo več kot nekaj mesecev. Seveda obstajajo dobri ljudje, ki jim poskušajo pomagati, jim prinašajo hrano, priskrbijo kakšno odejo ali blazino, na kateri si lahko izmučene in sestradane živali uredijo ležišče, a takšnih psov je veliko preveč, da bi lahko peščica prostovoljcev in dobrih duš ustrezno poskrbela.

Psi morajo imeti namesto stalnega priveza na voljo prostor, ki jim omogoča gibanje, je varen in zavarovan pred pobegom ter ponuja možnost zavetja pred vremenskimi vplivi.

Zato so bili nad sprejetjem našega zakona še toliko bolj navdušeni in ganjeni. »Slovenija je bila vedno dva koraka pred drugimi deli Balkana,« je na družabnem omrežju denimo članek o našem zakonu, ki ga je objavil portal Buka, komentiral eden od spletnih uporabnikov ter si prislužil na stotine všečkov.

»Bravo Slovenija! Najboljši so in najlepše vzgojen narod,« se je strinjal drugi, tretji pa je dodal: »Edini ljudje, ki čutijo z živalmi.« Pod prispevkom se je sicer v le nekaj urah nabralo več kot 5000 všečkov, uporabniki pa so si bili večinoma enotni: »Vsa čast, Slovenija!«

psiverigezaščita živalizakonSlovenijaodziv
20:45
Novice  |  Slovenija
BO SPREJET ALI NE?

Kek jih je napičil, a Jenull že grozi: »Če pa ga bodo, pa ...«

Po mnenju Levice je Šutarjev zakon treba spremeniti in ga spraviti v načela sorazmernosti, ustavnosti in varovanja človekovih pravic. V SD pa zakon še preučujejo.
12. 11. 2025 | 20:45
20:42
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZA

Policija preiskuje posilstvo 13-letne deklice v popravnem domu, mati trdi: »Vse so želeli prikriti«

Po navedbah družine jo je spolno nadlegoval njen vrstnik.
12. 11. 2025 | 20:42
20:00
Lifestyle  |  Stil
PARTNERSTVO

Prihaja »sezona parčkanja« - Kaj to je in zakaj je nevarna za našo srečo

Ko dnevi postanejo krajši, večeri pa hladni in temni, marsikdo začuti praznino, ki jo želi zapolniti z bližino drugega.
Barbara Kotnik12. 11. 2025 | 20:00
19:56
Novice  |  Slovenija
ZADEVI BOBNAR IN KARIGADOR

Mala zmaga za Goloba? KPK začasno ustavila postopke

Obe zadevi(Bobnar in Karigador) sta na KPK sicer v sklepni fazi, komisija je namreč doslej že izdala osnutke ugotovitev.
12. 11. 2025 | 19:56
19:51
Lifestyle  |  Stil
NI EDINA

Ta težava ogroža na tisoče razmerij: Katy Perry razkrila, zakaj je propadla njena zveza

Mnogi se bodo prepoznali v njeni zgodbi.
12. 11. 2025 | 19:51
19:34
Novice  |  Svet
V ZAGREBU

Najprej v središču mesta pretepli tv snemalca, sledil masoven pretep zamaskirancev (FOTO in VIDEO)

Zamaskiranci mladeniča, ki je ležal na tleh, pretepali in brcali.
12. 11. 2025 | 19:34

