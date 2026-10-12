Sprememba izida! Na referendumu o RTV kaže na zavrnitev ukinitve rtv-prispevka

Zadnji neuradni izidi referenduma o ukinitvi rtv-prispevka, objavljeni davi ob 6.20, kažejo, da je prišlo do spremembe izida. Po preštetih 99,98 % odstotkih glasov je 49,96 odstotka volivcev glasovalo za njegovo ukinitev, 50,04 pa proti.

Kot je na spleti strani objavila državna volilna komisija, je proti ukinitvi prispevka 50,04 odstotka doslej preštetih glasov, za ukinitev pa 49,96 odstotka.Razlika je sicer minimalna, slabih 700 glasov. Za je namreč glasovalo 461.073 volivcev, proti ukinitvi pa 461.765 volivcev. Izidi še niso dokončni.

Zadnji rezultat tako kaže, da so volivci glasovali ZA pri dveh od štirih referendumskih vprašanjih - o referendumu o socialni pomoči in odvzem volilne pravice tujcem -, proti pa zakonodajnem referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in o usodi RTV. Najbolj prepričljivo so za glasovali na posvetovalnem referendumu o socialni pomoči.

Predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak je v prvem odzivu dejala, da je, »čeprav je šlo za tako populistično vprašanje, tako tesen izid potrditev, da delamo dobro«. Spomnila je, da televiziji raste gledanost, radio ima enako poslušanost v zelo konkurenčnem okolju, portal rtvslo.si raste na lestvici najbolj priljubljenih portalov, medtem ko je portal video na zahtevo RTV365 najbolje klikan. Prepričana je, da RTV Slovenija potrebuje stabilno financiranje in da današnje glasovanje politiki ne daje legitimnosti, da ukine RTV-prispevek.