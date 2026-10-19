Sprememba pri prodaji lesa: konec decembra začnejo veljati nova pravila

Lastniki slovenskih gozdov konec leta pričakujejo pomembne spremembe. S 30. decembrom 2026 bodo namreč začele veljati nove zahteve evropske uredbe EUDR, ki ureja prodajo lesa in preprečuje krčenje gozdov. Lastniki bodo morali pred prvo prodajo urediti dodatno dokumentacijo.

ZGS svetuje, naj se lastniki gozdov na novosti pripravijo pravočasno.

Kot pojasnjujejo na Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS), bodo fizične osebe ter mikro in mala podjetja lahko uporabili poenostavljen postopek. Ker pa Slovenija spada med države z nizkim tveganjem, bo zadostovala že enkratna izjava, ki je ne bo treba oddajati ob vsaki prodaji.

Kaj je treba storiti

Najprej bo treba, tako kot doslej, pri revirnem gozdarju pridobiti odločbo za posek. Pred prvo prodajo bo moral lastnik v evropski informacijski sistem EUDR oddati poenostavljeno izjavo. Zanjo bo potreboval osebne podatke, seznam gozdnih parcel ter ocenjeno letno količino in vrsto lesa za prodajo.

Po oddaji bo prejel identifikacijsko oznako, ki jo bo posredoval kupcu. Isto oznako bo lahko uporabljal tudi pri nadaljnjih prodajah lesa, zajetega v izjavi.

Dokazila bo treba hraniti najmanj pet let od prodaje. Če se bodo podatki o parcelah ali količini lesa bistveno spremenili, bo treba izjavo po potrebi posodobiti.

Lastnikom, ki postopka ne bodo želeli opraviti sami, bo lahko na podlagi pisnega pooblastila pomagal tudi ZGS. Ta svetuje, naj se na novosti pripravijo pravočasno.