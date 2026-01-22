Srbska političarka udarila po Prebiliču, potem ko je izjavil: Takšne stvari se niso dogajale niti v jugoslovanskem režimu

Predsednica Narodne skupščine Srbije Ana Brnabić se je ostro odzvala na izjave slovenskega evroposlanca Vladimirja Prebiliča. Ocenila je, da v njegovih besedah ni ne objektivnosti ne dobronamernosti, ampak poskus politične manipulacije, kot je zapisala v objavi na omrežju X.

Prebilič o dogajanju na fakulteti

Prebilič je včeraj komentiral poskus nasilne blokade na Filozofski fakulteti v Novem Sadu in dogajanje, ko so bili študenti in profesorji odstranjeni iz stavbe. Njegov citat navajamo v celoti:

»Tudi sam sem bil študent Filozofske fakultete v Ljubljani in moram odkrito povedati, da se takšne stvari niso dogajale niti v režimu Jugoslavije. To niso normalne stvari, prizadet sem, ker ni nobenega normalnega opravičila in razlage, zakaj je potrebna takšna sila na akademski ravni,« je Prebilič dejal v oddaji N1 Direktno.

Prebilič se je dotaknil tudi izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića, da ne želi govoriti z misijo Evropskega parlamenta in da mu »ne pade na pamet izgubljati časa«. Prebilič je to ocenil kot vprašanje politične kulture, ki po njegovem »ni na neki ravni«, ob tem pa dodal, da marsikomu ni jasno, zakaj se to dogaja. Poudaril je tudi temeljne vrednote – svobodo govora in združevanja – ter dejal, da uporabe sile ni mogoče razumeti, temveč jo je mogoče le kritizirati.

Ana Brnabić, predsednica Narodne skupščine Srbije FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Odziv Brnabić: Gre za manipulacijo

Brnabićeva je izpostavila, da nekateri evropski politiki po njenem uporabljajo dvojna merila. Zapisala je, da policija v Sloveniji pri razganjanju protestov uporablja tudi vodne topove, medtem ko naj bi bilo v Srbiji v zadnjem letu okoli 30.000 neprijavljenih shodov brez policijskih intervencij, čeprav so bile po njenem blokirane fakultete, šole, ulice in mednarodne prometnice. Dodala je tudi, da nekateri kot »provokacijo« dojemajo razstavo o Jasenovcu, postavljeno ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta.

Posebej je poudarila, da se njen odziv nanaša na Prebiliča, ki je v Srbijo prišel kot del delegacije evroposlancev – po navedbah v besedilu brez uradnega povabila – skupaj s hrvaškim evroposlancem Toninom Piculo. Brnabićeva je ocenila, da takšni nastopi namesto dialoga poglobijo nerazumevanje in politične napetosti, nato pa pristavila še: »Toliko o objektivnosti in dobronamernosti gospoda Prebiliča,« ter poudarila, da Srbija ostaja zavezana svobodi zbiranja in izražanja, tudi »kulturi spominjanja«, ki po njenem ne sme postati predmet političnih zlorab.

Člani člani misije Evropskega parlamenta bodo med obiskom v Srbiji od danes pa do 24. januarja govorili z vrsto sogovornikov iz politike, akademskega prostora in civilne družbe, vendar sestankov s predsednikom Srbije in predsednico parlamenta ne bo.