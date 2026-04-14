SLOVENSKI POLITIK SRBSKEGA RODU

Srbi obožujejo Stevanovića: pišejo o bombi iz Ljubljane, a dodajajo, da ene stvari se pa ne želi dotakniti

Največ pozornosti v srbskih medijih novi predsednik slovenskega parlamenta deležen zaradi nasprotovanja zvezi Nato.
Zoran Stevanović, FOTO: Blaž Samec

Srbski Informer o Zoranu Stevanoviću. FOTO: Zaslonski Posnetek

Srbske Novosti o Zoranu Stevanoviću. FOTO: Zaslonski Posnetek

M. U.
 14. 4. 2026 | 17:54
Potem ko je Zoran Stevanović prejšnji petek postal predsednik državnega zbora, se zanj zelo zanimajo tudi srbski mediji. Tako novosti.rs navajajo, da je iz Ljubljane prišla bomba, ker da Srb želi, da Slovenija izstopi iz zveze Nato. 

image_alt
Zoran Stevanović, slovenski politik srbskega rodu, kot so ga opisali, je v intervjuju za Prvi program Radia Slovenija spregovoril o oblikovanju nove vlade in o referendumu o izstopu Ljubljane iz Nata.

image_alt
Na vprašanje, glede katerih programskih točk bi bil pripravljen na kompromise in glede katerih ne, je Stevanović odgovoril, da sta glavna prednostna cilja, od katerih ne bo odstopal, boj proti korupciji in zagotovilo, da v Sloveniji za organe pregona ne bo več »nedotakljivih«, pa tudi oblikovanje prijaznega davčnega okolja.

image_alt
Potres v Sloveniji, Stevanović šokiral: Prizadeva si za izstop iz Nata, a ene stvari se ne želi dotakniti 

Stevanović je  dejal, da v njegovi stranki podpirajo referendum o izstopu Slovenije iz Nata, medtem ko je glede referenduma o izstopu iz EU povedal, da takšno odločanje v javnosti ne bi bilo dobro sprejeto.

image_alt
image_alt
Tudi srbski Informer se je dotaknil Stevanovićeve ideje glede izstopa iz obrambne zveze, tako navajajo, da se je Sloveniji zgodil kar potres in da je Stevanović šokiral. Zahteva izstop iz zveze Nato, a ene stvari se ne želi dotakniti, navaja srbski portal. »Od Evropske unije imamo bistveno več koristi kot škode,« je dejal Stevanović in dodal, da bi se morale odločitve o ključnih vprašanjih sprejemati v Ljubljani, ne v Bruslju.

