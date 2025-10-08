  • Delo d.o.o.
ZGLED POGUMA

Srce za plemenito dejanje trem mladoletnikom, ki so nesebično nudili pomoč (VIDEO)

Predsednica je odlikovala Aleksa Keblja, Marka Kralja in Natana Hovnika.
Predsednica in trije izjemno pogumni ter srčni fantje FOTO: Dejan Javornik
Predsednica in trije izjemno pogumni ter srčni fantje FOTO: Dejan Javornik
Gordana Stojiljković
 8. 10. 2025 | 05:10
3:55
A+A-

Medtem ko smo v šoku prebirali, da so v Celju trije mladi v soboto zvečer tako pretepli 82-letnega moškega, da je ta zaradi poškodb umrl, pa dogodek, ki ga je predsednica države Nataša Pirc Musar prepoznala »kot dejanje nesebične pomoči, zgled poguma in plemenitega ravnanja kot prispevek k boljšemu jutri«, kaže, da naša mladina vendar ve, kaj je prav in kaj narobe.

Po podelitvi priznanj se je predsednica z mladino tudi pogovarjala. FOTO: Dejan Javornik
Po podelitvi priznanj se je predsednica z mladino tudi pogovarjala. FOTO: Dejan Javornik
Predsednica je namreč včeraj na slovesnosti v predsedniški palači trem mladoletnim fantom, starim 13 in 14 let, Aleksu Keblju, Marku Kralju in Natanu Hovniku, podelila priznanje – zahvalo za dejanje nesebične pomoči, zgled poguma in plemenitega ravnanja kot prispevek k boljšemu jutri. 1. julija letos je trojica na območju gorske kolesarske proge Črnuče Trails našla hudo poškodovanega gorskega kolesarja in nesebično so mu priskočili na pomoč. Priznanje predsednice, srce za plemenito dejanje, so trije mladi posamezniki prejeli ne zgolj zaradi svoje konkretne zgodbe reševanja človeškega življenja, ki so jo s pogumnim dejanjem in srčnim ravnanjem zapisali, temveč tudi zaradi zgleda, ki ga s tem dajejo drugim.

»Kljub svoji mladosti in dejstvu, da pri sebi niso imeli mobilnih telefonov, so izkazali izjemno odgovornost, prisebnost in nesebično pripravljenost pomagati sočloveku. Uporabili so telefon poškodovanca, ki je bil zaklenjen, ter poklicali številko za klic v sili 112. Ves čas so zgledno sodelovali z regijskim centrom za obveščanje in drugimi reševalnimi službami. Natan je stekel na cesto, počakal reševalce in jih pospremil do kraja dogodka, medtem ko sta druga dva ostala ob poškodovancu. Aleks se je posvečal poškodovanemu, Mark pa je dispečerju sproti posredoval ključne informacije o njegovem stanju,« je povedala predsednica države.

S tem so fantje po njenih besedah postavili izjemen in svetel zgled vztrajnosti in plemenitega ravnanja ter opomnik, kako dragocene so vrednote solidarnosti, sočutja in odgovornega ravnanja v stiski. »Njihova pomoč je bila neprecenljiv žarek upanja v tragični nesreči gorskega kolesarja, ki je po nekaj dneh v bolnišnici žal umrl. Takšna dejanja, ki poosebljajo človekoljubje, nesebično pomoč in zavest o skupnem dobrem, je pomembno javno izpostaviti in se zanje zahvaliti, saj izpostavljajo najvišje vrednote, h katerim moramo vsi stremeti,« je v dvorani, polni mladine, povedala predsednica države.

V današnjem času vsakodnevno poslušamo zgodbe o vojnah, konfliktih, najhujših hudodelstvih, o neenakostih, kršitvah človekovih pravic, pa tudi o osebnem strahu, težavah mladih in vrstniškem nasilju. »Zato sem toliko bolj vesela, da ste danes tukaj z mano prav vi, ki ste s svojim dejanjem, s svojo srčnostjo in odgovornostjo dokazali, da so možne tudi drugačne zgodbe,« je med drugim poudarila predsednica in dodala, da solidarnost pomeni, da nikogar ne pustimo ob strani, saj je »vsakdo izmed nas lahko v nekem trenutku tisti, ki daje, in v drugem trenutku tisti, ki prejme,« je povedala predsednica Nataša Pirc Musar.

Zmaga gozdarskih dijakov

Na slovesni dogodek so povabili tudi dijake Gimnazije in zdravstvene šole Šolskega centra Nova Gorica ter dijake Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole Postojna. Dijaki te šole so na 21. evropskem tekmovanju v gozdarskih veščinah za dijake in študente v Latviji skupno ekipno zmagali in postali evropski prvaki v tehničnih disciplinah in poznavanju gozda, ekipa postojnske šole pa je osvojila drugo mesto. Sestavljali so jo dijaki Maksim Rupnik, Ažbej Jovanović, Nik Roban in Luka Šinkovec. Trenirala sta jih vodja ekipe in trener za poznavanje gozda Gregor Šešarek in trener za tehnične discipline Janez Meden.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
