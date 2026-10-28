Srčna pot za dobro počutje in druženje

V Občini Tabor so namenu slovesno predali novo Srčno pot. Nastala je v sodelovanju občine, Koronarnega kluba Spodnje Savinjske doline in drugih partnerjev, ki s skupnimi prizadevanji spodbujajo zdrav življenjski slog, redno telesno dejavnost in skrb za zdravje. Taborska Srčna pot je tako že 23. v Sloveniji.

74 tisočakov je vreden projekt.

Slovesnosti so se udeležili predstavniki Občine Tabor z županom Markom Semprimožnikom na čelu, vodja projekta Saša Zidanšek Obreza, predstavnica Koronarnega kluba Spodnje Savinjske doline Veronika Zorko, učenci POŠ Tabor z učiteljicami in predstavniki Medobčinskega društva invalidov Žalec, UPI – Ljudske univerze Žalec in Centra za krepitev zdravja Spodnje Savinjske doline, pomembno pridobitev za lokalno skupnost so z udeležbo potrdili tudi številni občani. Zbrane je pred uradnim odprtjem nagovoril župan, ki je skupaj s sodelujočimi proslavil novo pot, namenjeno vsem, ki želijo z gibanjem pripomoči k boljšemu počutju in zdravju. Županu, Zorkovi in vodji projekta Zidanšek Obrezovi se je pri rezanju traku pridružila učenka prvega razreda POŠ Tabor Iva Horjak.

Župan Marko Semprimožnik, predstavnica Koronarnega kluba Spodnje Savinjske doline Veronika Zorko (desno) in vodja projekta Saša Zidanšek Obreza FOTO: Darko Naraglav

Po uradnem odprtju so se zbrani skupaj podali na Srčno pot, ki je namenjena vsem generacijam. Med hojo so se ustavljali ob posameznih informacijskih tablah, na katerih so predstavljena navodila za različne telesne vaje. Obiskovalci so vaje tudi preizkusili in tako praktično spoznali, kako lahko s preprostimi dejavnostmi na poti poskrbijo za zdravje. Srčne poti so namenjene spodbujanju rednega gibanja, ki je pomemben del preventive pri boleznih srca in ožilja. Njihova posebnost je, da hojo dopolnjujejo z vajami, ki jih lahko posamezniki izvajajo v svojem tempu in glede na telesne zmožnosti. Tako postanejo dostopna spodbuda za bolj aktiven življenjski slog, hkrati pa ponujajo priložnost za druženje in preživljanje prostega časa v naravi. Taborska Srčna pot bo zato pomembna pridobitev za občane, saj jih bo vabila, da se večkrat odpravijo na sprehod, naredijo nekaj dobrega zase in ob tem krepijo zavedanje o pomenu skrbi za lastno zdravje. Saša Zidanšek Obreza je še povedala, da je bil projekt uspešno prijavljen na 1. Javni poziv LAS za sredstva ESSR, iz katerih se bo tudi sofinanciral, in sicer v vrednosti 43.500 evrov, celotna vrednost projekta pa znaša 74 tisočakov.