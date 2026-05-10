Srčna reševalca pomagala dečku, njegova mama: »Kot bi padla z neba, kot dva angelčka«

Prostovoljci so posebne sorte ljudje. Poleg redne službe in družinskih obveznosti namreč tisto malo prostega časa, ki jim ostane, namenijo pomoči drugim, večinoma popolnim neznancem. Ne vedo, kdaj jim bodo zazvonili telefoni in bo treba pustiti vse, prekiniti kosilo, skočiti iz postelje, pogosto tvegati življenje za nekoga, ki ga ne poznajo, ki ga niso še nikoli videli. A tistim, ki se odločijo za prostovoljno delo, bodisi v gasilskem društvu bodisi reševalni službi, nič od omenjenega ni težko, pomagati pa je njihovo poslanstvo. Tako so člani Gorske reševalne službe Bohinj z javnostjo delili zapis, v katerem so lepo orisali en takšen dan gorskega reševalca, ki nikoli ne more zares vedeti, kaj ga čaka.

»V nedeljo sta se dva naša reševalca z družinama odpravila k enemu izmed naših skritih kotičkov, ki so vsaj še malo samo za nas, da si lahko človek v miru oddahne od vsakdanjega vrveža in se naužije čarov pristne narave,« so zapisali in dodali, da se je ta nedeljski mir v zavetju gora in družine hitro spremenil v »delovnega«. V enem od kampov sta gorska reševalca namreč naletela na prizor, ki ni bil ravno spodbuden. Mimo je namreč pridrvel otrok, ki si je med igro kar grdo zlomil roko. »Seveda sta šla fanta brez pomisleka v akcijo, uporabila svoje znanje in vse, kar sta imela v danem trenutku na voljo, ter roko imobilizirala. Kdo bi si mislil, da je lahko škatla za pico zelo dobra opornica. Mladeniča so nato starši sami odpeljali v bolnišnico, kjer so ga ustrezno oskrbeli. Spodobi se, da mu na tem mestu zaželimo hitro okrevanje, da bo lahko kmalu ponovno zvedavo raziskoval svet okoli sebe in tu pa tam tudi kakšno pozitivno ušpičil,« so zapisali gorski reševalci ter si prislužili na stotine všečkov.

Pod objavo se je oglasila tudi mama omenjenega dečka, ki je požrtvovalnima in srčnima reševalcema več kot hvaležna za vse, kar sta tistega dne storila za njenega sina. »Reševalca sta se pojavila, kot da bi padla z neba, kot dva angelčka, ki sta oskrbela roko, kar je sina zelo pomirilo. Res je šlo za zelo grd zlom, saj je operacija trajala kar dve uri. Res vam iz srca hvala za hitro ukrepanje, pomoč in mirnost,« je zapisala.