Od palačink do 2,5 milijona! Za Jako, ki trpi za hudo boleznijo, zbrali potreben znesek za zdravljenje v ZDA

Dan, ki ga bodo člani skupine Pomagajmo Jaku za vedno nosili v spominu, je postal simbol izjemne povezanosti, solidarnosti in človečnosti. Po več kot letu dni prizadevanj, več sto akcijah in nešteto prostovoljnih urah jim je uspelo, za zdravljenje devetletnega Jaka Škofa iz Jurjevice pri Ribnici, ki je pri petih letih zbolel za Duchennovo mišično distrofijo, redko gensko boleznijo, so zbrali več kot 2,5 milijona evrov, kolikor je potrebno za njegovo zdravljenje na Floridi v ZDA.

Najprej palačinke

»Priča smo izjemnemu uspehu in neizmerni hvaležnosti. Imamo več kot 2,5 milijona razlogov, da se zahvalimo vsem, od posameznikov do društev, občin, podjetij in številnih prostovoljcev, ki so vse leto nesebično pomagali in bili del te zgodbe,« je poudarila Tina Peček iz skupine Pomagajmo Jaku in dodala: »Zbiranje sredstev se je začelo z županovo peko palačink junija lani.«

To je zgodba o srčnosti, ki presega vse meje.

Dečkov oče Robi Škof je v čustvenem nagovoru poudaril, da so se 16. maja lani prvič sestali na koordinaciji akcije. V letu dni so izvedli več kot 530 aktivnosti in več kot 40 rednih ponedeljkovih srečanj, na katerih so iskali rešitve in ideje, kako pomagati sinku. »Slovenija ima srce. To smo znova dokazali. Brez nesebične zavzetosti prostovoljcev, ki so dajali svoj čas, znanje in energijo, brez šolskih dogodkov, lokalnih prireditev, manjših pobud po vsej Sloveniji … danes ne bi bili tukaj,« je Robi, ki ni mogel skriti solz, neskončno hvaležen. Spregovoril je tudi o najtežjih trenutkih med zbiralno akcijo, zavrnitvi zdravstvene zavarovalnice. »Bili smo zelo potrti, ko smo izvedeli, da ne bodi krili stroškov zdravljenja, čeprav smo bili tik pod mejo, da bi bilo drugače. Manjkalo je le nekaj odstotkov, pa bi bila zgodba lahko povsem drugačna,« je povedal. Dodal je, da jih je prav ta izkušnja še dodatno okrepila v prepričanju, da ne morejo računati na sistem in da bodo morali pot do zdravila tlakovati sami, skupaj z ljudmi, ki so jim stali ob strani.

Bratec Oskar je Jaku velika opora.

Jakova moč

Sošolci so Jaku, ki je moral prvič od začetka akcije zaradi lažje bolezni ostati doma, prebrali pisemca s spodbudnimi mislimi, željo po uspešnem zdravljenju v ZDA in varni poti čez ocean. »Jaka, imamo te radi,« so zapisali na plakatu. Dečkova mama Katja je hvaležna vsem, ki so kakor koli pripomogli k uspehu akcije. »To je bila neverjetna pot. Vsaka pomoč, vsak evro, vsaka deljena objava je pomenila ogromno,« je povedala in dodala, da je bil trenutek, ko so izvedeli za uspeh zbiranja sredstev, izjemno čustven. Župan Občine Ribnica Samo Pogorelc je poudaril, da je akcija presegla lokalne okvire in povezala vso Slovenijo. »Nisem si predstavljal, da je Ribnica, ki je danes lepša prav zaradi teh ljudi, sposobna takšne mobilizacije. To je zgodba o srčnosti, ki presega vse meje,« je dejal. Božo Kostadinovski, predstavnik humanitarnega društva Srčni lev, v sklopu katere deluje skupina Pomagajmo Jaki, ki je s 15-člansko ekipo skrbela za zbiranje sredstev, je vseskozi govoril: Zmagali bomo. Tako je tudi čutil. »Najtežje je bilo proti koncu, v zadnjih dveh ali treh tednih. Imel sem številne obveznosti: družina, služba, nogometni klub ... Potem pa pogledaš Jako, vidiš njegovo energijo, nasmeh in dobro voljo, in takoj dobiš novo moč za naprej,« je ponosen na enega najbolj izjemnih primerov skupnostne pomoči v Sloveniji.

23. JUNIJA ima v ZDA najprej pregled.

Jaka, ki je odličen učenec ribniške OŠ, ima 23. junija v ZDA najprej pregled, na katerem bodo zdravniki ocenili, ali je ustrezen kandidat za prejem odmerka genskega zdravila elevidys. Tako kot aprila lani, ko je bil na pregledu v tej kliniki, nihče ne dvomi, da bo mali heroj po vrnitvi jeseni stopil med sošolce in jim dejal: »Nogice me ne bolijo več, pojdimo na igrišče, rad bi z vami brcal žogo.« Takrat bodo zagotovo poplačane tudi vse solze, solze bolečin in solze radosti bratca, staršev ter še koga.