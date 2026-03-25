  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VRAČAJO SE

Srčni Franc štorkljam posveča življenje

Ptice se vračajo z juga, tudi na Dolenjsko. Zanje skrbi Franc Slak iz Dolnjih Prapreč.
Pika in Piko FOTO: Drago Perko

Štorklje imajo rade Trebnje in okolico. FOTO: Drago Perko

Pri Francu doma FOTO: Drago Perko

Franc Slak si vsa opažanja vestno zapisuje. FOTO: Drago Perko

Tudi z daljnogledom jih opazuje. FOTO: Drago Perko

Drago Perko
 25. 3. 2026 | 13:16
4:07
A+A-

Štorklje se iz južnih krajev vračajo od konca februarja do aprila, pri nas v Sloveniji pa najpogosteje v začetku marca. Običajno na isto mesto, kjer so že gnezdile – dimnike, strehe ali drogove. Večina naših štorkelj prezimi v Afriki južno od Sahare, kamor letijo čez Balkan in Bližnji vzhod ali Gibraltar. »Desetega marca ob 6.30 je prišla samica, samec pa pet dni za njo. To sta Pika in Piko,« s toplino in ljubeznijo do narave in živih bitij pove 81-letni Franc Slak iz Dolnjih Prapreč pri Trebnjem. Na dvorišču ima drog, tam pa domujeta štorklja Pika in štrk Piko, ki se iz leta v leto vračata k njemu. »Ljubezen do štorkelj izhaja iz otroštva. Oče je bil lovec, devet otrok nas je bilo pri hiši. V Trebnjem sem kot otrok opazoval gnezdo štorkelj, na dimniku kmečke hiše. Leta 1958 so jo podprli, ker je šla po dolini hitra cesta,« pove. Od leta 1969, od takrat je tudi lovec, pa štorklje še bolj podrobno spremlja.

4 GNEZDA oskrbuje Franc Slak.

»Ko so začeli graditi novo avtocesto, so premikali električne drogove in daljnovod. V tistih časih so se štorklje začele vračati v večjem številu, težava pa je bila, ker niso imele kje gnezditi. Odločil sem se, da jim pomagam. Delavci Elektra so me v ideji takoj podprli. Rekli so, naj naredim gnezda, oni jih bodo pa postavili.« Še danes je hvaležen delavcem novomeške Distribucijske enote Elektro Ljubljana oziroma Nadzorništva Trebnje. »V Surovini Trebnje pa sem imel sodelavca, ki je bil tudi dober varilec. Z veseljem mi je pomagal pri izdelavi gnezda.« Franc je zrisal skico za gnezdo s premerom 180 centimetrov, izdelali pa so ga iz železne konstrukcije, nato pa opletli z bekami in obložili z ločkom. »Gnezdo smo postavili februarja, marca je že prišla prva štorklja, čez dva dni še druga in par je ostal. Letos ju še ni.« Franc je pomagal postaviti gnezdo tudi v Šentlovrencu, od leta 2010 ga ima na domačem dvorišču, še eno so postavili v dolini Temenice nasproti Pavlinovega mlina, zadnje pa leta 2023 na Starem trgu v Trebnjem. Franc bdi nad skupno štirimi gnezdi. Na njegovo pobudo in pobudo Združenja za štorklje bo Občina Trebnje pomagala pri nakupu še dveh gnezditvenih podstavkov.

Samec jih pelje v skupno družbo, po navadi v Raduhovo vas, tam se pomešajo z drugimi mladiči.

»Samica prva pride in zadnja gre. Lani so odletele septembra. Ko je paritev, samec skoči tudi do petkrat na dan, po tednu dni samica znese jajca, to naredi s presledkom. Ko znese zadnje jajce, obsedi. Sedita oba, izmenjujeta se. Skupaj hranita mladiče, ko so dovolj stari, jih skupaj peljeta na izlet. Deset dni jih vodita naokoli, potem pa jih ne pustita več v gnezdo, da se začnejo privajati na samostojno življenje. Nato jih samec prvič pelje v skupno družbo, po navadi v Raduhovo vas in tam se pomešajo z drugimi mladiči. Samec se po dveh tednih vrne domov. Da bi pozdravil samico, ki pa med tem popravi gnezdo in vmes nanosi vanj šoto in travo. Tako označi svoje gnezdo. V vsakem gnezdu jeseni raste trava, spomladi pa sploh. Tako samica točno ve, ali se kdo spušča vanj.« Tako se je Franc poglobil v življenje štorkelj. »Moraš jih opazovati, razumeti. Ni dovolj le narediti gnezdo, kajti gre za odnos.« In ptice se k Francu vračajo in mu vračajo. Ker jih ima preprosto rad. 

Štorklje imajo rade Trebnje in okolico. FOTO: Drago Perko

Tudi z daljnogledom jih opazuje. FOTO: Drago Perko

Franc Slak si vsa opažanja vestno zapisuje. FOTO: Drago Perko

Pri Francu doma FOTO: Drago Perko

Več iz teme

štorkljeFranc SlakDolenjskapticegnezdo
ZADNJE NOVICE
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
ŽALOST IN PONOS

Žalostna objava Sanje Doležal: »Od petih treh ni več med nami.«

Nekdaj priljubljena pevka se je spomnila minulih časov.
25. 3. 2026 | 13:25
13:16
Novice  |  Slovenija
VRAČAJO SE

Srčni Franc štorkljam posveča življenje

Ptice se vračajo z juga, tudi na Dolenjsko. Zanje skrbi Franc Slak iz Dolnjih Prapreč.
Drago Perko25. 3. 2026 | 13:16
13:11
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
BERGAMO

Učenec (13) zabodel učiteljico pred osnovno šolo: oblečen je bil v vojaške hlače in majico z grozljivim napisom

Pred šolo v italijanskem mestu Trescore Balneario blizu Bergama je danes 13-letni učenec napadel učiteljico ter jo zabodel v vrat in trebuh.
25. 3. 2026 | 13:11
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
OSMIŠLJEVALNICA

Udobje uspava, težava prebuja (Suzy)

Prepričan sem, da ga ni 'fenomena' na tem svetu, ki bi se imel zgolj lepo in bi umirjeno potoval skozi življenje.
25. 3. 2026 | 13:00
12:25
Bulvar  |  Domači trači
ODMEVNI RAZHOD

Luka Dončić najel zvezdniško odvetnico »Disso Queen«: boj za skrbništvo se seli na sodišče

V ospredju spora je vprašanje pristojnosti, saj naj bi se postopek vodil med Slovenijo in ZDA.
Kaja Grozina25. 3. 2026 | 12:25
12:20
Novice  |  Slovenija
GOZDNE UČILNICE

Učenje mladih je naložba za boljši jutri naših gozdov

Mladim želijo na Zavodu za gozdove približati tudi poklic gozdarja, ki postaja deficitaren.
Drago Perko25. 3. 2026 | 12:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Koliko časa Slovenci namenimo kuhanju?

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Promo
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Novigrad: prestižno bivanje na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
POMEMBEN POTENCIAL

Biometan – domač obnovljiv vir za zanesljivo razogljičenje ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Lep, miren in pametno zasnovan dom za sodobno življenje

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Slovenske novice19. 3. 2026 | 15:34
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Pri naših sosedih vas čaka največje naravno termalno jezero na svetu

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
25. 3. 2026 | 11:17
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Država viša obresti: je to zdaj najbolj varna naložba?

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
18. 3. 2026 | 16:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ste ves čas utrujeni? Krivec se skriva v vsakem vašem obroku

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Kaj morate vedeti, preden zavarujete avto?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Novi izzivi slovenske industrije

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki