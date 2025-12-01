  • Delo d.o.o.
DOBRODELNA AKCIJA

Slikopleskarji dobrodelno prepleskali učilnice OŠ v Hrastniku, ta valjčke poprijel tudi najboljši kajakaš (FOTO)

Slikopleskarji dobrodelno prepleskali učilnice OŠ v Hrastniku. Strokovnost in solidarnost se lahko združita v dobro skupnosti.
Pridružil se jim je minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. FOTOGRAFIJE: Anže Petkovšek
Mojca Marot
 1. 12. 2025 | 08:45
4:12
V prostorih Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik je bilo minuli petek pestro. Šolo so namesto učencev zasedli domači in tuji slikopleskarji, ki so sodelovali v letošnji, sicer že 23. mednarodni humanitarni akciji Sekcije slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri Obrtni zbornici Slovenije (OZS). Ta je letos izbrala hrastniško osnovno šolo, ki jo je 55 domačih in 44 tujih slikopleskarjev iz petih evropskih držav – Avstrije, Madžarske, Irske, Češke in Slovaške – brezplačno prepleskalo. Spremljalo jih je še 26 vajencev in dijakov slikopleskarkih šol, od tega sedem iz Šolskega centra Kranj. Za valjčke je poprijelo tudi nekaj gostov, med njimi predsednik OZS Blaž Cvar, župan Hrastnika Marko Funkl, ambasador akcije, domačin Peter Kauzer, nekdanji učenec šole in eden najuspešnejših slovenskih kajakašev na divjih vodah, iz sosednje občine Radeče pa je prišel tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

55 domačih in 44 tujih slikopleskarjev iz petih evropskih držav je brezplačno prepleskalo šolo.

»Šola, ki je bila v preteklosti delno zgrajena s prispevki občanov, je zdaj prepleskana s prostovoljnim delom in družbenoodgovorno akcijo obrtnikov in pokroviteljev, kar je močno sporočilo, da so vrednote sodelovanja in solidarnosti še žive. Učno okolje pa so s tem polepšali vsem učencem pa tudi učiteljem šole,« je ob koncu strnil misli Funkl. Slikopleskarji so prepleskali več kot 4000 kvadratnih metrov površin in opravili kar 1100 prostovoljnih delovnih ur. A brez najstarejšega slovenskega proizvajalca zidnih barv, podjetja Jub, ki letos praznuje 150-letnico, ne bi šlo, saj so za prenovo 30 učilnic zagotovili 2700 litrov barv​e Jupol. Z donacijami so akcijo podprla še nekatera druga podjetja, aktivno je pri organizaciji sodelovala tudi hrastniška obrtna zbornica.

1,1 milijona evrov

so donirali doslej s to tradicionalno akcijo.

Srčni in solidarni

»Zelo smo ponosni na naše slikopleskarje, ki že 23 let s to veliko humanitarno in prostovoljsko akcijo izkazujejo srčnost, solidarnost in predanost delu, ko vsako leto zadnji petek v novembru brezplačno prenovijo eno od javnih ustanov,« je dejal Cvar in poudaril, da je za prihodnost te panoge ključno povezovanje mojstrov z mladimi, dijaki in vajenci, ki si s tem pridobijo praktične delovne izkušnje ter spoznajo inovativne materiale, ki jih podjetja ponujajo na tržišču. »Doslej so s to tradicionalno akcijo, skupaj s podjetji podporniki, javnim ustanovam, kot so šole, vrtci in bolnišnice, donirali že več kot 1,1 milijona evrov, kar je res impresivna številka,« je še izpostavil Cvar. Minister Han pa je vesel, da ta slovenski model že uporabljajo v petih evropskih državah: »Z zadovoljstvom spremljamo prizadevanja OZS, ki z dobro organizacijo in znanjem krepi kadrovski bazen v ključnih obrtnih in gradbenih poklicih ter povezuje šole z gospodarstvom. Ta humanitarna akcija, ki jo slovenski slikopleskarji ustvarjajo skupaj s podjetji, je odličen primer, kako se strokovnost in solidarnost lahko združita v dobro skupnosti.«

Vrednote sodelovanja in solidarnosti so še žive.

Zadovoljna, da je bila za letošnjo akcijo izbrana prav njihova osnovna šola, je bila tudi ravnateljica Polona Dolanc, ki se je v imenu 484 učencev in 109 zaposlenih zahvalila sodelujočim v akciji. »Zelo smo veseli, da jim je v enem dnevu uspelo z lepimi pastelnimi odtenki brezplačno prepleskati vseh 30 šolskih učilnic, za kar bi sicer potrebovali več let. Vzdrževanje šole s pleskarskimi deli je nujno, a ga zaradi zahtevnosti izvajamo v okviru razpoložljivih finančnih sredstev. Zdaj pa je šola prenovljena v celoti v enem dnevu,« je dejala Dolančeva. 

šolaosnovna šolaotrociSolidarnostizobraževanješolstvoMatjaž HanHrastnikslikopleskarstvo
