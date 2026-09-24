Sreča v nesreči: na obvoznici zagorel tovornjak, mimo pripeljal gasilec

Pozno popoldan je bila za krajši čas zaprta ljubljanska zahodna obvoznica med Kosezami in Brdom proti Kozarjam, saj je tam zagorelo tovorno vozilo, so sporočili s prometno-informacijskega centra. Nastali so zastoji, a se je promet relativno hitro sprostil, saj so gasilci požar uspešno pogasili.

Kot so zapisali na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, je vozilo zagorelo okrog ob 18.38. »Že pred prihodom gasilcev Gasilske brigade Ljubljana in njihovih prostovoljnih kolegov z Brda, je požar uspešno pogasil mimoidoči gasilec,« so še zapisali in dodali, da so gasilci GB Ljubljana in PGD Brdo z vodo morali le še ohladiti pregrete zavore, s čimer so preprečili ponovni nastanek požara.