Srečanja pod slamniki se nadaljujejo, vstop prost

V Slamnikarskem muzeju Domžale bodo prihodnjo sredo ob 18. uri nadaljevali Srečanja pod slamniki, ki jih vodi Cveta Zalokar. Vstop je prost. Tokrat bo gost fotograf in organizator Vido Repanšek, ki bo predstavil zanimive fotografije iz bogatega arhiva. Obiskovalce bo popeljal skozi številne dogodke, povezane z njegovim otroštvom in občinskimi prireditvami, kot so dobrodelni koncerti, slamnikarski sejem, srečanja citrarjev in orgličarjev, delovanje tržnice in mnogi drugi.

Repanšek je imel 27 let svoj fotostudio v Mengšu. Bil je krajevni kronist, ko je s fotografskim aparatom beležil številne dogodke, glasbene prireditve, koncerte in festivale. Spoznal je številne glasbenike, spremljal Mengeško godbo in fotografiral ansamble narodnozabavne glasbe za Slovenske novice, kjer je imel nekaj časa svojo fotorubriko Vido vse vidi. Kar 25 let je organiziral tekmovanja harmonikarjev v domači gostilni na Homcu. Bil je fotograf v nekdanji veliki občini Domžale in sodeloval pri glasilu Občinski poročevalec. Deloval je tudi v kamniški politiki, bil je občinski svetnik, ukvarjal se je tudi z organizacijo županovih plesov, dnevov narodnih noš ... Zadnjih 13 let je bil zaposlen na Občini Domžale v službi za stike z javnostjo, kjer je deloval kot fotograf in organizator najrazličnejših dogodkov s področja turizma in kulinarike.