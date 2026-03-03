Srečkova ljubezen ne popušča

Velika dvorana Doma Španskih borcev v ljubljanskih Mostah je bila prejšnjo soboto popoldne prizorišče izjemnega kulturnega dogodka. Skoraj do zadnjega kotička napolnjena dvorana je gostila predstavitev nove, že 12. pesniške zbirke priljubljenega pesnika Srečka Čoža z naslovom Ljubezen ne popušča. To je bil večer besede, glasbe in plesa pod scenaristično in režijsko taktirko samega avtorja, ki se je na odru izoblikovala v prepletenost različnih umetniških izrazov. Na literarni predstavitvi nove zbirke so njegove pesmi brali Jožica Avbelj, Janez Lah, Ivo Puhar, Marija Apovnik in Marko Kavčič. Peli so Ana Dežman, Iva Stanič in Tanja Srednik, nastopil pa je tudi raper Matija Hostnik. Med nastopajočimi sta bila tudi plesalca Slavica Štrukelj Kokoravec in Vojko Kokoravec z izjemnim tangom na recitacijo samega pesnika.

Pesnik Srečko Čož je v uvodu predstavitve zbirke pesmi spregovoril o svojem življenju in delu. Njegovo ime največkrat povezujemo s še danes izjemno priljubljeno skladbo Sava šumi. Je avtor besedila, medtem ko je glasbo napisal Miha Kralj. Skladbo je izvajala skupina Dekameroni, Srečko Čož pa je bil dolga leta menedžer te zasedbe. Poeziji je ostal zvest, do zdaj pa je izdal 12 pesniških zbirk, v katerih je skoraj 800 pesmi na več kot tisoč straneh. Bil je predsednik občinske Zveze kulturnih društev Moste-Polje. Natanko 15 let je organiziral in vodil čudoviti projekt Miss športa Slovenije. Bil je ustanovitelj in 18 let urednik mesečne slovenske športne revije Šport, poleg tega je bil novinar komentator v aktualnopolitični redakciji Radia Slovenija. Povrhu vsega je bil uspešen gospodarstvenik v podjetjih Eurospekter in E-šport.

Spomini in letošnji jubilej

Spomnil se je tudi svojega otroštva. Doma, v mamini kuhinji v Štepanji vasi so se krajani pripravljali na vsakoletne proslave v Sokolskem domu ob dnevu žena, 8. marcu, ko je kulturni program vodila Srečkova mama. »Občudoval sem njeno ljubezen do ustvarjanja teh dogodkov,« je povedal Čož. Junija bo dopolnil 80 let: »Moja starejša leta mi tačas ne gredo na roko. Kot da me radovedno, že kar moteče sprašujejo o smislu mojega ustvarjanja, pesnikovanja. Zaradi pesmi ob laskavih pohvalah občutim in zaslutim večkrat tudi kakšen sramežljiv posmeh, posmeh moji energiji in volji, da pišem, razmišljam, še ljubim … Zaboli me takšen neizrečeni, sluteči posmeh.« Na koncu je povedal, kaj je občutil med predstavo in po njej. »V meni je zadovoljstvo in hvaležnost vsem, ki so mi pomagali, vsem izvrstnim nastopajočim in tudi pozornim obiskovalcem oziroma poslušalcem, ki so napolnili veliko dvorano Španskih borcev v ljubljanskih Mostah. Hvaležen sem tudi številnim, ki so kupili knjigo Ljubezen ne popušča. Prav tako sem hvaležen za številne osebne čestitke in prijazne pohvale. Po takšni prireditvi sem res lahko ponosen kot človek in srečen kot pesnik,« je sklenil Srečko Čož.

Ana Dežman je zapela eno od Srečkovih pesmi. FOTO: PRIMOŽ HIENG