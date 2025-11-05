Srečnež z Raven na Koroškem slavi! Loterijski listek mu je prinesel dobitek

Nekomu na Ravnah na Koroškem se je izpolnila življenjska želja – postal je dobitnik v igri eurojackpot. Na prodajnem mestu na Koroški cesti je vplačal listek z dobitno kombinacijo 5 + 0, ki je srečnežu ali srečnici prinesla 219.724,20 evra.

Srečni igralec je pravilno napovedal vseh pet glavnih številk, do glavnega jackpota pa sta mu zmanjkali dve dodatni številki.

Včerajšnji žreb ni prinesel glavnega zadetka, a je bil poleg slovenskega dobitnika vesel tudi igralec iz Nemčije, ki je osvojil 1,5 milijona evrov.

Izžrebane številke so bile: 39, 21, 33, 22, 3 ter dodatni 1 in 9.

Po pravilih igre lahko dobitnik nagrado prevzame takoj po objavi uradnega poročila, časa pa ima vse do 2. februarja 2026. Vsi, ki zadenejo več kot 2000 evrov, morajo nagrado prevzeti osebno na sedežu Loterije Slovenije na Gerbičevi ulici 99 v Ljubljani po predhodni najavi na številki 01 24 26 175, so sporočili z loterije.