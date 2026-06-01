Sredi Kranja so iskali kačo, zdaj so jo našli. Ni prav majhna (VIDEO)

Kranjski župan Matjaž Rakovec je v nedeljo na Facebooku sporočil, da ga je poklicala obiskovalka Kranja, ki mu je sporočila, da je na parkirišču na Hujah iz parkomata prilezla kača. Takoj so šli v akcijo, a nedeljska intervencija ni dala želenega rezultata. Kot je zapisal, je bilo ugotovljeno, da kače v zgornjem delu parkomata ni in da se bo intervencija nadaljevala v ponedeljek, ko bodo pristojne službe lahko odprle tudi spodnji del. To se je nato zgodilo. V ponedeljek so imeli še eno intervencijo, ki pa je bila uspešna.

Kače navadno ne gredo v sam center mesta, saj je tam veliko ljudi, a tokrat je bilo drugače. Kača je bila res tam opažena. »Včeraj jo je opazila obiskovalka Kranja, danes zjutraj pa so zaposleni Komunale Kranj ob prisotnosti gasilcev GARS Kranj informacijo preverili in ugotovili, da je bila prijava povsem resnična. 'Gostja' je bila varno odstranjena iz parkomata in vrnjena v svoje naravno okolje. Cev, po kateri je prišla, so strokovno zatesnili, zato bo prihodnje bivanje v parkomatih nekoliko težje,« je zapisal Rakovec.

Kača, ki so jo našli, ni strupena. Kot je zapisal župan, gre po laični oceni za kobranko. V svoji objavi je še dodal, da bodo pristojne službe preventivno pregledale tudi druge parkomate v tej občini, da se kaj podobnega ne bi ponovilo.