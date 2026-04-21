Sredi noči in zjutraj zatreslo tla, ste čutili potresa?

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 2.01 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 3,1 v bližini Kostela, so sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili predvsem prebivalci občin Kočevja, Črnomlja in okolice.

Ob 7.58 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili še potres magnitude 3,2 v bližini Mokronoga. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci osrednje in vzhodne Slovenije.

Če ste čutili potres, lahko izpolnite vprašalnik na Arsu.