Sredi tedna se bo vreme skisalo: znano, kje bi lahko padlo največ dežja, možne nevihte

Poletne temperature bodo vztrajale le še nekaj dni, nato pa se obeta precejšen vremenski preobrat. Slovenijo bo dosegla hladna fronta, z njo pa dež, nevihte in občutna ohladitev. Prva polovica tedna bo še povsem poletna. Po temperaturah, ki bodo ponekod segle do okoli 34 stopinj Celzija, bodo Slovenijo zajele padavine in hladna fronta. Dežurni meteorolog Branko Gregorčič napoveduje, da bo v četrtek občutno hladneje, v notranjosti države pa temperature tudi popoldne večinoma ne bodo dosegle 20 stopinj Celzija.

Vročina je zaznamovala že minuli konec tedna. Kot je pojasnil Gregorčič, so na kar 16 merilnih mestih po Sloveniji izmerili nove septembrske temperaturne rekorde. V Metliki so v soboto namerili 35 stopinj Celzija, kar je nova najvišja septembrska temperatura na tamkajšnji meteorološki postaji.

Rekordi pa morda še niso končani. »Povsem možno je, da bomo kakšen septembrski temperaturni rekord podrli tudi v tem tednu,« pravi Gregorčič. Danes bodo najvišje dnevne temperature od 27 do 33 stopinj Celzija, jutri pa se bo ponekod segrelo do okoli 34 stopinj.

Začetek tedna bo večinoma jasen. Danes zvečer bo predvsem na severozahodu zaradi vpliva višinske motnje možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo precej jasno, tudi v sredo bo večji del dneva še sončno. Takrat bo zapihal jugozahodni veter, ki bo že naznanil spremembo vremena.

Največ dežja na jugozahodu

V sredo popoldne se bodo na zahodu začele pojavljati predfrontalne plohe in nevihte. V noči na četrtek se bodo širile proti vzhodu, po trenutnih izračunih pa se bodo padavine najbolj okrepile v četrtek zjutraj, ko bo Slovenijo zajela hladna fronta. Kako bo vreme potekalo v nadaljevanju četrtka, še ni povsem jasno. Gregorčič opozarja, da bo razvoj »med drugim odvisen od lege ter razvoja ciklona v naši bližini«.

Sprva bodo padavine predvsem v obliki ploh in neviht, v četrtek pa bodo postajale bolj enakomerne. Ob morju bodo nevihte mogoče tudi še v četrtek.

Modelski izračuni za zdaj kažejo precejšnje količine dežja. »Do četrtka zvečer bo predvidoma največ dežja padlo na jugozahodu države, od 40 do 80 mm, v večjem delu države lahko pričakujemo med 20 in 50 mm dežja, najmanj pa proti vzhodu, od 10 do 30 mm,« napoveduje Gregorčič.

Krajevno bi lahko ob nalivih padlo tudi več dežja, predvsem v bližini toplega morja in ob gorskih pregradah zahodne Slovenije.

Iz poletja v skoraj jesenske temperature

Sprememba ne bo prinesla le dežja. Četrtek bo občutno hladnejši. V notranjosti Slovenije temperature večinoma niti popoldne ne bodo dosegle 20 stopinj Celzija. Po trenutnih napovedih se vreme tudi po prehodu fronte še ne bo hitro umirilo. »Kot kaže, bo razmeroma hladno in nestanovitno vreme pri nas vztrajalo tudi v petek in v soboto,« pravi Gregorčič.