Če je v noči na današnji dan ponekod po državi, predvsem na višjeležečih predelih Notranjske in Kočevske, že zadišalo po zimi, pa lahko sneg v noči na četrtek, če bodo zdržale trenutne napovedi vremenoslovcev, pobeli še nižine.

Prve padavine v obliki dežja se bodo po razmeroma hladnem, a suhem ponedeljku in torku začele pojavljati že v sredo dopoldne. Na Agenciji RS za okolje napovedujejo, da se bodo v popoldanskem in večernem času okrepile in razširile nad vso Slovenijo. Glede na temperature, ki se bodo gibale okoli ali malenkost nad ničlo, bo takrat po vsej državi večinoma snežilo. Če je v noči na današnji dan ponekod pobelilo le za vtis, ker naj bi padavine ob spuščanju snežne meje vse do nadmorske višine okoli 500 metrov, na jugu pa še nekoliko nižje, po napovedih vremenoslovcev ponoči »hitro slabele«, pa bo snežna odeja v četrtek zjutraj najverjetneje nekoliko višja.

Zaradi snega je Arso večji del države za četrtek obarval v rumeno. FOTO: Arso

Koliko snega lahko zapade, na Arsu včeraj še niso želeli napovedovati, so pa za celotno državo, razen za njen jugozahod, zaradi snega že izdali rumeno opozorilo, in sicer od srede popoldne pa vse do četrtka do 18. ure. To pomeni, da »napovedani možni vremenski pojavi niso neobičajni, vendar bodite pozorni, če načrtujete dejavnosti, ki so odvisne od vremenskih razmer«. Na Arsu priporočajo, da se sproti seznanjamo s predvidenimi vremenskimi razmerami in ne tvegamo, kadar to ni potrebno. V četrtek čez dan bodo padavine oslabele in do popoldneva ponehale, od petka naprej pa kaže na malo bolj suho vreme.

V noči na ponedeljek sneg večinoma v višjeležečih krajih. Danes in jutri suho, a razmeroma mrzlo jesensko vreme. V sredo popoldne znova padavine, snežilo naj bi do nižin.

Na sneženje po nižinah in cestah do višjeležečih krajev so na Družbi za avtoceste v RS (Dars) in v ljubljanskem KPL, kot so zatrdili za medije, dobro pripravljeni. Pri Darsu bo za prevoznost cest skrbelo 338 sodelavcev s 146 tovornimi vozili, pri KPL pa je v pripravljenosti 40 velikih posipalcev, 22 malih in še 150 manjših strojev. Na voljo je, kot so pojasnili za POP TV, 650 delavcev, v zalogi pa več kot 3000 ton soli ter mešanica soli in peska.