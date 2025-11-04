Srhljiva napoved Slavoja Žižka: Zadeve na Zemlji v globoki krizi, govoril tudi o Romih v Sloveniji (FOTO)

Pri Cankarjevi založbi je izšla knjiga Slavoja Žižka Nebesa v razsulu. V njej Žižek razmišlja, ali današnji svet, razklan med družbenimi neenakostmi, podnebnimi katastrofami, begunci in novo hladno vojno - še premore potencial za radikalno spremembo.

»Enostavno padeš v materijo«

Strokovni recenzent Peter Klepec je kot zanimivost izpostavil, da bralec »enostavno pade v materijo«. »Pričakuješ, da bodo najprej neke velike teze ali pa dolgočasna razglabljanja o tem, kam gremo, kam drsimo. Ampak ne, kar naenkrat si sredi materije, ki pa je izjemno heterogena,« je poudaril.

Skozi knjigo se po Klepčevih besedah izgradi Žižkova drža tako do leve kot do desne politike. Poglavje Dobrodošli v dobi paradoksa o lažnivcu, ki ga je Žižek napisal posebej za slovensko izdajo, pa je opisal kot zelo preroško. Pri tem se mu ne zdi srhljivo »vse, kar se je že uresničilo, ampak nastavki za naprej«.

Slavoj Žižek: Hevae in Disorder, 2021 FOTO: Promocijsko Gradivo/or Books

Predstavitev knjige Slavoja Žižka, Ljubljana. FOTO: Voranc Vogel

Knjiga Nebesa v razsulu je slovenski prevod dela Heaven in Disorder, ki je v izvirku izšlo v angleščini ob koncu pandemije covida-19.

Kot je povedal Žižek, je njegova teza, da so danes sama nebesa v razsulu, kar pomeni, da ne samo, da so zadeve na Zemlji v globoki krizi, ampak nam manjka tudi merilo oziroma standard, s katerimi bi merili nered.

Ne strinja se, da je islamofobija glavni rasistični problem Zahodne Evrope

Dotaknil se je početja Izraela na območju Gaze in izrazil nestrinjanje s tezo, da je, kot po njegovih besedah meni del levice, islamofobija glavni rasistični problem Zahodne Evrope.

Opozoril je na povezavo med antisemitizmom in sionizmom, katerega linija sega do danes; tako je denimo ameriška skrajna desnica, ki je bila tradicionalno antisemitska, zdaj odkrila Izrael. Kot je dejal, sam ne sprejme tega, da je Izrael preprosto samo kolonialna tvorba, saj so stvari bolj zapletene.

Kritičen do Goloba, a priznava, da njegova vlada dregnila v težke probleme

Dotaknil se je tudi aktualne problematike Romov v Sloveniji ter menil, da bi se morala država afirmirati kot tista, ki zagotavlja javni red, ne glede na vse. Do aktualne vlade je, kot je povedal, pogosto zelo kritičen, ji pa ob tem priznava, da je dregnila v težke probleme in jih začela reševati.