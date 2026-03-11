Srhljivka v Divači! Šolarja med sprehodom s kužkom napadli zamaskiranci in ga strpali v kombi?

Prava grozljivka naj bi se sinoči dogajala v Divači, navaja Dnevnik. Tako naj bi trije zamaskirani neznanci poskušali v Divači v kombi strpati otroka, a naj bi mu uspelo pobegniti.

Policija potrdila preiskavo

Po informacijah Dnevnika so policisti že opravili ogled terena, preverili pa so tudi posnetke kamer z bližnjih hiš. Na koprski policijski upravi so potrdili, da dogodek preiskujejo in dodali, da zaradi interesa preiskave podrobnosti za zdaj ne bodo delili z javnostjo.

Na policiji zatrjujejo, da ima Slovenija v primerjavi z drugimi evropskimi državami zelo majhen delež pogrešanih oseb na število prebivalcev. Na leto je sicer prijavljenih okoli 500 oseb, a od teh je delež otrok izjemno majhen, v več kot 90 odstotkih pa najdejo otroke žive in zdrave že v prvih štirih urah.

Prijave glede kombijev in neznancev

Ne glede na strah, ki kroži med ljudi, doslej slovenska policija ni obravnavala primera ugrabitve otroka z belim kombiniranim vozilom« ali ugrabitve v nakupovalnem središču.

Zatrjujejo, da so nekaj prijav dobili, a je bilo v nekaj primerih ugotovljeno, da so se otroci ob srečanju s »kombiji in z neznanci« zaradi predhodnih opozoril v šolah, doma in v medijih prestrašili in zbežali, ne da bi jih k temu spodbudilo kakršno koli ravnanje voznikov ali potnikov v vozilu, je pred časom pojasnil Drago Menegalija, predstavnik policije za stike z javnostjo za področje kriminalitete.