Štajerec Mitja Verlak naj bi po Sloveniji domnevno naplahtal vsaj 30 ljudi: prisilna privedba ga je prestrašila (FOTO)

Stanislav Jug, okrožni sodnik na soboški sodniji, je na predobravnavnem naroku, ki ga je razpisal že osmič, končno dočakal, da se je za zatožnim pultom pojavil Štajerec Mitja Verlak. Proti njemu je nazadnje odredil prisilno privedbo, a je samostojni podjetnik, obtožen kaznivega dejanja poslovne goljufije, pred dnevi sam prišel v razpravno dvorano tukajšnjega sodišča. A ker je ostal brez advokata, to je bil Igor Weindorfer iz Murske Sobote, ki ga je zastopal po brezplačni pravni pomoči, se tokrat ni želel zagovarjati.

Domnevni goljuf je imel po dogovoru o izdelavi fasade, ki so ga sklenili, ko je prišel celo k Sobočanu domov, figo v žepu. FOTO: Osebni arhiv

Kot je dejal, je okrožno mariborsko sodišče prosil, da mu dodeli odvetnika po istem mehanizmu, a se to še ni zgodilo. In še, da je njegovo podjetje Map Consulting od marca letos v stečaju. »Nisem več zakoniti zastopnik. Stečajni postopek se vodi pri Okrožnem sodišču v Mariboru, stečajni upravitelj, ki se vse od takrat ne javlja, je Jure Medak,« je ob tem navedel Verlak.

Medtem je sicer obljubil, da bo Sobočanu, ki mu je vzel 6572 evrov avansa za fasado na stanovanjski hiši, denar vrnil v celotnem znesku do konca maja. Tudi zato so letos že dvakrat preložili predobravnavni narok. Višja državna tožilka Desanka Novak je obtožencu ponudila kazen 8 mesecev zapora, to pa bi lahko odslužil z delom v korist družbe, če bi priznal krivdo. Nov narok bodo izvedli v začetku septembra. Sodnik je napovedal, da bo narok izvedel tudi, če obtoženi brezplačne pravne pomoč ne dobi in si bo moral sam najti odvetnika v tem primeru.

V BiH je oktobra 2024 odmevala afera, da je bila na trg te balkanske države dostavljena večja količina brezalkoholne pijače kokakole, ki pa jo umikajo s trga več drugih držav zaradi suma, da vsebuje kovinske koščke. Eno od podjetij, ki je uvozilo pijačo, je bilo po podatkih bosanskih inšpekcijskih služb podjetje Pam Consulting iz Banjaluke. Bosanska spletišča razkrivajo, da je lastnik in direktor tega podjetja prav Mitja Verlak, ustanovil pa ga je 1. marca 2024, zanj pa račun odprl 10. maja lani. Sicer je šlo v aferi za to, da je družba Coca-Cola v Avstriji odpoklicala s trga kar 28 milijonov pollitrskih plastičnih steklenic, ker bi lahko vsebovale koščke kovine zaradi proizvodne napake. To je bil največji odpoklic kakršne koli pijače v severni sosedi v zadnjih 25 letih.

Prazne denarnice namesto vikendov

Verlak ni nepopisan list papirja. V oddaji Tednik so lanskega maja namreč razkrili, da se je okoli 30 slovenskim kupcem z Obale v istem obdobju, ko je naokrog prinesel Sobočana, v poslih predstavljal z lažnim imenom. Na pogodbah je uporabljal priimek Velak, in ne Verlak, ter enkrat Svetec, kot tudi v primeru iz Murske Sobote. Dobroverni kupci so medtem podpisovali pogodbe o gradnji lesenih hišic in vikendov na parcelah v kampu streljaj od morja v Rovinju, na koncu pa ostali brez visokih zneskov vplačanih rezervacij in predujmov. Šlo je domnevno celo za milijon evrov.

Na koprski sodniji smo preverili, ali proti Verlaku vodijo kak postopek. Dobili smo naslednji odgovor: »Obveščamo vas, da preiskava v zadevi, o kateri sprašujete, ni javna, zato vam na novinarsko vprašanje ne moremo odgovoriti.« V Tedniku so sicer postregli še z dokumentacijo mariborske okrožne sodnije, iz katere izhaja, da je Verlak leta 2013 pravnomočno odslužil 14 mesecev zaporne kazni zavoljo storitve dveh kaznivih dejanj poslovne goljufije. Kazen so mu jo nadomestili s 480 ur dela v splošno korist. Na tamkajšnjem okrajnem sodišču pa je bil obenem dvakrat obsojen na šest mesecev zapora zaradi dveh goljufij, in sicer v letih 2013 in 2015.

Podjetje Map consulting je na družbenem omrežju svojo pomoč ponudilo prizadetim v katastrofalnih poplavah avgusta 2023. FOTO: Facebook/Posnetek Zaslona

14 prijav, devet odločb

Tržni inšpektorat je medtem avgusta lani javnost obvestil o modusu operandi, ki ga je uporabljala družba Map Consulting iz Maribora. Tisto poletje je bilo podjetje Mitje Verlaka že davčni dolžnik, od ustanovitve leta 2019 do decembra 2024 pa je kar sedemkrat spremenilo svoj sedež.

Inšpektorat je takrat v svojem obvestilu še sporočal, da so v nadzorih dognali, da podjetje po prejetju avansa ne izvede dogovorjenih storitev in ne dobavi blaga, prav tako potrošniku po odstopu od pogodbe ne vrne prejetih plačil brez odlašanja.

Od leta 2022 do danes so proti Verlakovemu podjetju prejeli 14 prijav, pri tem pa je bilo izdanih devet upravnih odločb. V šestih primerih je bila odločba posredovana v izterjavo davkarji, z vsemi ukrepi tržne inšpekcije pa je bilo doslej podjetju naloženo vračilo oziroma plačilo nekaj več kot 90 tisoč evrov. To je torej danes že v stečaju.